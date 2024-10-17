狗狗為引起警員注意　竟然跑到路中心這樣做：忠誠與愛護的真英雄

美國華盛頓州某警局的警員在開車巡邏時，突然遇到了一隻名叫「吉塔」的大狗狗。



牠站在路中間不動，警員見狀，立刻巡查了半徑一英里範圍內的房屋，但卻沒有找到吉塔的家。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

狗狗為引起警員注意，竟然跑到路中心站著不動。（facebook@Stevens County Sheriff's Office）

過程中，因為擔心吉塔的安危，警員多次試圖將牠驅趕到路邊，但牠卻始終沒有反應...

而就在一籌莫展之時，吉塔突然跑進了一條人煙罕至的小路。

幸好狗狗的異常舉動，更帶領警察找到主人，經緊急送院後救回一命。（facebook@Stevens County Sheriff's Office）

警察疑惑地跟了過去，最後來到了一間小木屋的門前，並聽到了一個男人的呼救聲。

一84歲高齡的老人痛苦的躺在地上，他正是吉塔的主人。因為不慎摔倒，他已經倒在地上好幾個小時...

狗狗實在很值得表揚（facebook@Stevens County Sheriff's Office）

多虧了聰明的吉塔去路邊呼救，並帶着警察回到了家，這才救了主人一命。

牠就是真正的英雄！

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