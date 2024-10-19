狗狗試圖喚醒已故貓咪 認清情況後傷感流淚 觸動600萬網民心
撰文：聯合新聞網
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生離死別是人生最大的課題，即使動物也不例外。國外有網友上傳一段影片，片中的狗狗努力的想讓已經過世的貓咪朋友起死回生，但牠在確認貓咪已往生的事實後，無助的躺在地上流下傷心的眼淚，令人不捨。
社群網站X有網友上傳一段影片。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！
片中一隻狗狗看到躺在地上已經死亡的貓咪同伴先是試著把牠喚醒，見貓咪毫無反應，狗狗又試著呼喊貓咪的名字，再次的嘗試不成功後，狗狗便將貓咪翻身，但就連這樣的大動作貓咪還是一動也不動，狗狗這時才確定了貓咪已經死亡，面對失去朋友的痛苦，狗狗只能無力的躺於地面，眼神哀戚地潸然淚下。
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影片上傳後觸動了近6百萬網友的心，紛紛表示：
「動物也感到非常痛苦，我的狗在我們的貓突然去世的同一個地方（家裡）呆了兩週，並在最初幾天拒絕進食。」、
「狗是擁有善良靈魂的生物」。
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