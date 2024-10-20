颶風後汪星人被困6公尺高樹上 搜救犬這樣做成功救起 結局很暖
撰文：狗與愛的世界
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早前，因為海倫颶風的原因，美國東南部遭到了重創。
這天，救援隊在工作時，搜救犬「卡里」卻突然開始不受控制的吠叫，並帶着隊員來到了一棵大樹下。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！
大家這才發現，一隻黑色的狗狗竟然被困在了6公尺高的樹上！
救援隊架設了梯子，將狗狗安全帶回了地面。小傢伙的身體狀況還算不錯，一到地面就大口大口的喝水、吃東西...
後續，狗狗被送到了當地的動物收容所，掃晶片後得知牠的名字叫「雅典娜」。
目前，已經順利聯繫上了雅典娜的主人，小傢伙也已經與家人團聚。
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