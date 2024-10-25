3隻狗狗單腳跳表演　只有牠沒乖乖照做　卻以模特兒走姿技壓全場

我是超模，誰要跟你單腳跳！



一隻二哈、哥基犬及，西摩犬被主人要求單腳跳，前兩狗乖乖地照做，等到漂亮耶耶時，牠竟直接走台步，整個超模氣場全開，只能說耶耶的偶包真的重啊。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

誰會乖乖聽主人指令做出單腳跳？（x@puppiesDoglover）

社群網站X有網友上傳一則影片，片中二哈、哥基犬及西摩犬三狗排排站，在主人的指令下，開始單腳前進，憨憨的二哈及柯基乖乖地舉起單腳慢慢的往鏡頭方向跳去。

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等輪到西摩犬時，只見畫風丕變，有著強烈偶包的漂亮耶耶根本不甩主人指令，踏出了超模風範台步，閃瞎了另外兩隻的「狗眼」。

對著擁有自我主張的耶耶，網友紛紛表示：

「忘記單腳跳躍吧，我是一隻超級模特兒狗」、

「顯然，這狗是一位天后！正在走牠的時裝表演秀」、

「狗的表演絕對可愛」。



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