貓狗常見的12種疾病排行　守護毛孩防患未然　慢性腎衰竭不容忽視

隨著寵物在生活中扮演的角色日益重要，飼主對毛孩的健康問題也愈發關注，特別是貓狗罹患的疾病和人類有所差異，加上牠們無法主動表達身體的不適，因此對於飼主來說，了解寵物的常見疾病及其預防措施變得尤為關鍵。



本次我們就針對「貓狗常見疾病」進行觀測，快來看看毛孩們常見的12種疾病有哪些！《Social Lab社群實驗室》本次透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤近3個月「貓狗常見疾病」話題的網路聲量表現，帶您了解網友熱議的貓狗常見疾病排行。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

貓狗常見的12種疾病，慢性腎衰竭不容忽視。（unsplash@reba-spike）

網上最多人討論的貓狗疾病，大家要留神：

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高齡貓狗常患腎衰竭 12大貓狗常見疾病1次了解

觀察近3個月網友針對「貓狗常見疾病」相關話題的討論，可以發現「慢性腎衰竭」是高齡貓狗的常見疾病。當腎臟組織損壞時，腎功能減弱會影響體內排毒，使得血液中的廢物無法順利代謝，進而引發口渴、頻尿、體重減輕、嘔吐、倦怠、食慾下降等症狀。

慢性腎衰竭、寄生蟲感染等皆為貓狗常見疾病之一。（Social Lab社群實驗室提供）

有網友就難過表示「狗狗好幾天沒吃飼料，只喝水而且一直吐，抽血檢查後醫生說是腎衰竭」，留言區即有網友回覆「我家貓咪也是沒逃過腎衰竭」、「痊癒是不太可能，多陪伴和維持生活品質才是重點」等，提醒飼主要控制毛孩「蛋白質」與「鹽分」的攝取量，避免對腎臟造成負擔。

貓狗常見的12種疾病，慢性腎衰竭不容忽視。（unsplash@judy-beth-morris）

貓咪常見的健康問題則包括「貓口炎」，是指貓咪口腔受到病毒或細菌感染引起的發炎反應。貓口炎通常在上下顎交界、喉頭深處會有糜爛現象，發作時貓咪可能會感到相當的疼痛，影響牠們的進食意願。因此，若是發現貓咪有食慾不佳、咀嚼困難、體重減輕、理毛次數減少、口水黏稠且有異味的情況，應該立即到動物醫院就診，找到發生原因並從根本解決。

有網友在討論區請益「發現最近貓咪嘴巴很臭，帶去看醫生發現是口炎，請問可以完全痊癒嗎」，吸引熱心網友回覆「我家貓也是口炎，吃飯都會哀嚎而且吃得超級少，後來拔牙到目前都沒有復發」、「潔牙超級重要的，要好好幫貓貓刷牙」，指出日常可以多幫貓咪刷牙及預約洗牙，才能最大程度預防貓口炎發作。

心絲蟲症會透過蚊子傳播給毛孩 嚴重恐導致休克

對狗狗來說，「心絲蟲症」是十分致命的疾病。心絲蟲是1種血液寄生蟲，會透過蚊子進行傳播，主要寄生在狗狗的心臟中，並進行持續性的破壞。狗狗在感染初期的症狀並不明顯，但隨著時間推移就會出現咳嗽、呼吸變喘、活動力下降等問題，嚴重甚至可能休克。

貓狗常見的12種疾病，慢性腎衰竭不容忽視。（unsplash@felippe-lopes）

有網友提到「不慎讓狗狗感染心絲蟲，開始會四肢無力、食慾不振、平路走沒幾步就很喘」，同時也列出治療心絲蟲的開銷清單，直呼「為荷包感到擔憂」，引起網友討論「狗狗生病都不便宜，能治療好就是萬幸」、「所以才說要預防甚於治療，有吃驅蟲藥才安心」，建議飼主根據狗狗的體重諮詢獸醫，選擇適合的驅蟲產品與劑量。

毛小孩作為我們身邊的忠實伴侶，照顧牠們的健康是飼主最重要的責任。因此，我們應該關注並重視貓狗的健康問題，多了解寵物常見的疾病、定期進行健康檢查、提供良好的飲食和生活環境，讓毛小孩們能夠健康快樂地陪伴在我們身邊。

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