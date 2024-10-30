颶風奇蹟｜曾從收容所拯救起幾乎被安樂死的狗狗 如今牠來報恩了
撰文：狗與愛的世界
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早前，美國本土遭到了颶風「海倫」的重創。
當颶風侵襲時，傑米和寵物犬「塔克」、妹妹正一起住在位於北卡州的祖父母家。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！
傑米表示，他原本與妹妹坐在沙發上，但突然間，房子就被摧毀。他只看到牆壁朝自己衝來，他的臉撞到了牆上，整個人也飛了出去。
傑米醒來時，發現自己被埋在約3.6公尺深的瓦礫堆裏，他用力尖叫求救，終於被塔克聽見。
就這樣，塔克站在瓦礫堆的高處，一直沒有離開還不停的吠叫。這舉動，成功吸引到了外祖父的注意，及時將傑米救了出來。
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重傷的傑米獲救後被緊急空運送醫，事後，他感激的表示，塔克是自己幾年前用零用錢從收容所中收養的。
他拯救了塔克免於被安樂死，而如今對方也報恩，救了他一命。
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