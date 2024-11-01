金毛尋回犬擔心爸爸 堅持化身成扶梯小幫手 貼心瞬間網民被融化
撰文：狗與愛的世界
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網友家養了只非常可愛的大金毛，小傢伙特別聰明，每當網友幹活時，都會跑來幫忙。
這不，這天網友就踩着梯子幹起了活，狗子看到後，立刻就主動跑了過來。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！
牠把腳踩在了梯子上，盡職盡責的幫忙穩定平衡，在主人下來之前，沒有離開半步...
而在聽到主人的誇獎聲後，狗子也是露出了非常驕傲的笑容，似乎明白自己做了一件非常重要的事情：
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哎呀，這個家沒我真不行吧嘿嘿！！！
可愛大金毛的生活日常，好想抱回家呀！
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嗚嗚嗚嗚...怎麼會有這麼可愛的小狗啊！想打包帶回家哈哈哈！
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