金毛尋回犬擔心爸爸　堅持化身成扶梯小幫手　貼心瞬間網民被融化

網友家養了只非常可愛的大金毛，小傢伙特別聰明，每當網友幹活時，都會跑來幫忙。



這不，這天網友就踩着梯子幹起了活，狗子看到後，立刻就主動跑了過來。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

牠把腳踩在了梯子上，盡職盡責的幫忙穩定平衡，在主人下來之前，沒有離開半步...

金毛努力地幫爰爸爸，將梯子扶隱。（tiktok@wally.meets.world）

而在聽到主人的誇獎聲後，狗子也是露出了非常驕傲的笑容，似乎明白自己做了一件非常重要的事情：

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哎呀，這個家沒我真不行吧嘿嘿！！！

可愛大金毛的生活日常，好想抱回家呀！

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嗚嗚嗚嗚...怎麼會有這麼可愛的小狗啊！想打包帶回家哈哈哈！

汪：我要成為明星了嗎？（tiktok@wally.meets.world）

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