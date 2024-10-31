獨留貓咪在家要注意　離家前10項準備工作要做好：門窗密封很重要

馬上又到長假期了嘛！很多鏟屎官都計劃着外出，留守小貓咪一個人在家。



那麼問題來了，小貓咪一個人在家牠會感到孤獨和害怕嗎？►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

小貓咪也會感到孤單（unsplash@george-bonev）

有人覺得不會，畢竟貓咪獨立性，而且大部分貓咪性格都很高冷。

其實吧！貓咪們遠沒有那麼堅強，離開鏟屎官太久了，他們也會感到害怕的。

貓咪們遠沒有那麼堅強（貓來了提供）

國慶七天假如果你有出行計劃，準備給貓咪自己留守在家。喵耳朵在這裏先給大家敲個警鐘，如果你家貓本身患有某種疾病，離不開人照顧，一定不要單獨將貓咪獨自放在家中，建議找人給照看一下。

很痛心的一個例子啊，之前有個朋友出差，不得不將自家貓咪獨自放在家中。回家後發現貓咪在貓砂盆中去世了！

為了搞清楚貓的死因，網友把貓送到寵物醫院檢查，這才知道貓是死於腸梗阻。

（貓來了提供）

聽到這，網友才後知後覺，自己早就知道貓咪腸胃不太好，老是便秘。

就因為自己不在家多放了好幾斤貓糧，貓咪暴飲暴食才誘發了腸梗阻，後悔不該單獨把貓放在家！

國慶節假期，沒法帶貓外出的鏟屎官也一定都在頭疼貓怎麼辦？

獨留貓咪在家前要先做這10項事情：

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昨天，就有粉絲問喵耳朵要【貓貓獨自在家攻略】了！

（貓來了提供）

話説回來，綜合各種因素考慮，如果你確定自家貓獨自在家幾天沒問題，這些準備工作一定要做好！

離家前的 10 項準備工作 ：

▲ 做好電線收納，防止貓咪啃咬。玻璃水杯等易碎品務必收好，你懂的；

▲ 智能攝像頭，及時監控貓咪狀況，還能和貓隔空聊天；

▲ 備用鑰匙，交給朋友或藏到門口隱蔽位置；

▲ 牀、沙發等用防水牀罩套好，防止貓咪因情緒緊張而亂尿；

▲ 如果你用的都是智能養貓設備，也建議多放幾盆貓糧/清水、多幾個普通貓砂盆，防止智能設備故障無法工作；

▲ 準備自嗨玩具或漏食玩具，幫助牠緩解焦慮和無聊；

▲ 準備信息素或貓薄荷，比如費利威能幫貓咪放鬆緊張情緒。貓薄荷對部分有反應的貓來説，也能起到鎮定作用；

▲ 提供紙盒、貓窩、貓爬架等能讓貓咪感到安全的退避空間。貓喜歡選擇隱蔽、高處的地方休息，有利於牠們隱蔽自己觀察領地，也有一定的減壓效果；

▲ 給貓準備一個靠近飄窗或陽台的觀景點小窩，方便牠觀察窗外小鳥或馬路上汽車的動向，一定程度上，也能緩解貓咪的無聊和焦躁；

▲ 離家前檢查門窗密封是否完好牢固，防止貓咪意外走丟。

PS. 如果覺得沒必要買那麼多貓砂盆，也可以找一些紙箱自製幾個，或直接用洗臉盆等都是可以的。

此外，貓咪飲用水一定要多準備幾盆，放在不易被貓咪打翻的位置。

以上就是獨自在家的貓咪攻略，當然如果你能找到靠譜的寄養或者信賴的朋友能夠上門喂貓就更好了。

國慶假期回家後，記得觀察貓咪行為和狀態，如果牠有以下任意表現，就有可能患上了「分離焦慮症」！

（貓來了提供）

如果貓咪還是出現了分離焦慮的跡象，

建議鏟屎官一定做好這 5 點：

▲ 每天堅持和貓咪遊戲互動，多陪陪牠們！

▲ 提供紙盒、貓窩、貓爬架等能讓貓咪感到安全的退避空間；

▲ 外出上班後，準備自嗨玩具或漏食玩具，轉移貓咪注意力，幫助貓咪緩解壓力；

▲ 每天帶給貓咪一個驚喜，比如一個牠喜歡紙盒子什麼的，讓貓沉浸在自己喜歡的事物上，能讓貓感到放鬆，還能減少貓咪對你的依賴；

▲ 信息素或貓薄荷接着拿來用，能幫貓咪放鬆緊張情緒。

如果以上緩解貓咪焦慮情緒的方法效果都不明顯，建議帶去寵物醫院求助專業寵物醫生，進行藥物介入治療。

據《喵星人的醫療和行為研究報告》研究表明，貓咪會內化人類的情緒，也就是説你的情緒也會影響到貓咪的情緒。

你不開心時也會影響貓咪心情哦，貓就會感覺到壓力和焦慮，所以鏟屎官們不管遇到什麼事都要給自己打打氣，快樂起來鴨~

最後，快分享本文給要出遠門的鏟屎官，把家裏留守小貓安排好哦~

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【本文轉自「貓來了」，微信公眾號：aimenggongchang】