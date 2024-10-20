20隻貓咪遭遺棄在儲物箱裏　暖心男一個決定為牠們找到合適的家

最近，美國密蘇里州聖路易斯發生了一件非常離譜的事：一小哥大早上走出家門，然後就看到一個女的開着車水靈靈地過來了，接着往他家院子裏丟了倆大箱子，然後溜了。



整個過程太過絲滑，小哥都沒反應過來。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

他愣了半天，才過去查看那兩個儲物箱，然後發現有40隻眼睛幽幽地看着自己，給他嚇一跳。

在儲物箱裏，發現藏著20隻貓咪。（Stray Rescue of St. Louis）

小哥意識到不對勁，趕快打開箱子，發現裏面竟然有20隻貓。

因為小貓都想要拼命爬出箱子，加上丟貓的人還跑了，小哥實在是招架不住，趕快將貓送到了救助中心。

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經過工作人員的開箱檢查發現：一個箱子裏有8隻6周大的小貓，另一個箱子裏是貓爸貓媽還有10個小貓崽。

由於突然接收的小貓實在是太多了，救助中心的貓舍盛不下了，只能緊急尋求寄養家庭。

好在第二天，貓貓們都找到了合適的託兒所~

等以後進行好社會化訓練後，小貓咪們就會分別送往永久之家。

雖然前期遭遇不太好，但喵生的後半段精彩着呢！也算是因禍得福了。

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