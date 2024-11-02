智利發明狗狗絕育新方案　不用打麻醉針動手術　就能有效避孕1年

只要打疫苗就能替 狗狗 狗絕育？智利推出了一種疫苗，號稱可以讓狗絕育長達一年的時間，預計將在數十個國家出售。



智利有研究團隊發明一款狗狗絕育疫苗，效期長達一年。（unsplash@richard-brutyo）

狗狗絕育新方案

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許多飼主不願替狗進行絕育的其中一個理由，就是擔心手術麻醉可能會帶來風險。但現在竟然只要打一針，就能有效避孕一年。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

智利大學獸醫科學系的萊昂納多·薩恩斯（Leonardo Saenz）和他的團隊自 2009 年以來一直致力於開發絕育疫苗「Egalitte」，薩恩斯表示，Egalitte疫苗可以防止狗狗的性行為和生殖，刺激狗狗產生抗體並停止性激素的產生，為不可逆轉的閹割手術提供了替代方案。同時它也是世上第一款針對狗狗的絕育疫苗。

智利發明狗狗絕育疫苗（unsplash@justin-veenema）

薩恩斯稱，Egalitte 疫苗已在美國、阿根廷、巴西等 40 個國家以及歐盟獲得專利，本月已開始在智利販售，一針的價格為50美元（約388元港幣）。

一名27歲的男子帶著他的狗到當地的獸醫診所接受注射，他表示，

我真的不想讓牠接受手術。

事實上，擔心狗狗開刀的人不在少數，診所獸醫瑪麗埃拉·德爾薩茲（Mariela del Saz）表示，

手術時的麻醉的確有造成心肺功能停止的風險，因此大多數飼主都害怕手術。如今出現替代方案，也為飼主提供更多選擇。

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