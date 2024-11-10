貓義工旅行時遇上14歲流浪老貓　1個決定讓貓生再次獲得溫暖

兩周前，網友@Kris Northrup和家人一起去度假，但沒想到他們才到租住的的民宿沒多久，就有一隻貓衝到了他們的車邊。



這隻貓毛髮打結，骨瘦如柴，看起來格外痛苦。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

突然出現的貓咪，令人無法不關注。（Kris Northrup）

因為網友本身就是一個資深救助人，所以她沒有辦法無視貓咪的情況。

她跟民宿的房東聊過之後，將貓帶回了屋裏，並諮詢當地居民，了解到了小貓的一切。

這隻貓名叫「魯弗斯」，牠從小就是一隻流浪貓，吃百家飯長大。

一位好心的鄰居很喜歡牠，經常投餵，但自家條件有限，沒有辦法帶這隻貓回家。

所以，當網友說要救助這隻小貓時，鄰居特別高興。

吃百家飯長大的流浪貓（Kris Northrup）

雖然流浪街頭多年，但魯弗斯一直被人類照顧着，所以牠很親人，喜歡依偎在網友的懷裏。

甚至，連網友旅行結束帶牠回去，牠也很乖。

回家的時候，網友給牠吃了好吃的，還送給牠一張柔軟的小貓床。

魯弗斯很高興，卻不知道小床怎麼用，踩奶了好久，才趴下來休息，享受這來之不易的幸福。

貓生第一次擁有自己的床舖，牠高興極了：

+ 5

後來，網友帶魯弗斯去體檢，發現牠已經14歲了，有嚴重的心臟病、腎臟疾病、甲狀腺疾病…最多能活6個月-2年。

網友覺得很難過，但還是滿懷希望，想讓牠在最後的日子過得舒坦一點。

於是，她在網上發帖，替魯弗斯尋找一個臨終關懷之家。

很快，一對未婚小夫妻提出了申請：他們有照顧老貓的經驗，也知道怎麼去護理這種一身老年病的貓貓，曾經替一隻21歲的腎衰竭貓貓送終。

所以，這對未婚小夫妻成為了魯弗斯的新主人。

貓咪要幸福啊！（Emily Luft）

從此，老貓魯弗斯的喵生重新啟動。

延伸閱讀：露營時意外遇4腳獸騷擾 陌生小貓自動送上門 1個華麗轉身成家人（點擊連結看全文）

+ 13

【本文獲「貓與愛的世界」授權轉載，微信公眾號：catwithlove】