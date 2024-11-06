家中第9位重要成員　小貓咪遭洪水捲走　8天後牠竟然回家了：奇蹟

北卡羅萊納州西部的一位網友，在今年年初的時候收養了一隻小貓「布蘭科」，牠很快適應並融入了這個八口之家，成為了重要的第9名家庭成員。



布蘭科的生活非常幸福，每天會在家裏的農場散步，偶爾去房車上曬太陽。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

颶風海倫來襲，把小貓咪捲走了。（Camille Collins）

但沒想到，前不久災難出現了。

颶風海倫來襲，幾分鐘就引發洪水，讓網友所在的社區慘遭滅頂之災。

一家人整躲避洪水的時候，發現布蘭科所在的房車被洪水捲走了，並很快消失不見。

全家人跑到山上避難，並在洪水減輕的時候尋找小貓，找了很多次都沒能找到，悲痛欲絕。

然而，令人沒想到的是：8天後，奇蹟出現了，洪水退去，一家人忙着重建家園時，布蘭科竟然回家了！

萬幸的是人在貓在！（Camille Collins）

大家都驚呆了，根本不知道貓貓都經歷了什麼，只能無比感激的擁抱小貓。

網友說：

雖然家園被摧毀了很心痛，但萬幸的是人在貓在！

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