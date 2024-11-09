撿到超可愛活潑萌貓　但牠卻不愛吃罐罐　獸醫細看後大呼：不能養

一名民眾在路上撿到一隻胖奶貓，覺得可愛就帶回家收編，沒想到回家後小貓異常活潑好動、卻又吃不下任何罐罐或乾乾，民眾以為小貓生病了便帶去附近收容所請專業人員與獸醫幫忙檢查，結果發現這隻小貓根本不是貓咪。



綜合外媒報導，德國北萊茵西發利亞邦貝格海姆（Bergheim, Rhein-Erft-Kreis）一名路人在路上發現一隻可愛的流浪小貓，覺得很萌就帶回家收編。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

路上發現一隻可愛的流浪小貓（facebook@Tierheim Bergheim）

結果發現這隻小貓異常好動，也不太喜歡吃罐罐，認為貓咪可能是生病或是被前飼主虐待，就帶去附近動物收容所詢問專業人員與獸醫，想說看看到底是怎麼回事，沒想到專家一看嚇一跳，跟他說

你不能養這隻貓，因為牠根本不是貓咪。

European wildcat（wikipedia）

貝格海姆動物收容所（Tierheim Bergheim）所方立刻從民眾手上接過這隻像是貓咪的野生動物，經過檢查後發現竟然是保育類動物歐洲野貓（European wildcat）。

所方將這則離奇的事件貼上官方臉書粉專，呼籲民眾如果在野外發現這種長相的小貓，千萬不要自己試圖帶回家養，因為歐洲野貓的習性跟一般家貓不一樣，建議民眾如果遇到不太喜歡吃貓罐頭的奶貓必須通報野生動物相關單位，請專業人員前往處理協助安置。

隨後，這隻歐洲野貓被送到相關單位，在牠大一點便會放回大自然生活。（facebook@Retscheider Hof）

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