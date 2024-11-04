13歲老狗走不動被拋棄 為牠穿上吊帶後再次站起來：愛能改變一切
撰文：狗與愛的世界
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美國密蘇里州（State of Missouri），一隻後腿受傷的黑色老年狗狗被拋棄在了路邊。
被路過的好心人「莎拉（Sarah Barney）」發現時，牠正待在一個滿是糞便和髒毯子的鐵籠裏，身邊還有一隻已經死掉的小狗。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！
當時的狗狗已經無法靠自己站立，原本黑色的毛髮也因為跳蚤而變得東禿一塊西禿一塊，此外，牠的皮膚還因尿液和糞便造成了紅腫，看起來糟糕極了。
莎拉不敢耽擱，立刻將狗狗帶去看了獸醫，也將這件事情發佈在網上尋求幫助。
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儘管狗狗的身體狀況不佳，但卻非常親人，即使只能拖着身體移動，也要待在人類的身邊。
醫院表示，牠已經是一隻13歲的老狗狗了，非常的聰明，已經學會了使用輪椅。
後來，狗狗的狀態越來越好，已經找到了新家。原本嚴重脱毛的皮膚也已經被黑的發亮的皮毛覆蓋，變成了一隻非常健康的快樂狗狗。
果然，愛能改變一切！
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