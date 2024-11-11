拉布拉多未能成為導盲犬　但貼心助人行為獲網民激讚：無冕真英雄

這隻黑色拉布拉多生活在英國，名叫「Joey」。



牠曾受過6年的導盲犬培訓，但遺憾的是，並沒有通過最終測驗。

不過，即便如此，牠現在卻仍牢記着自己所學的一切，非常樂意去幫助人類。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

未能通過最終的導盲犬考試，但黑拉拉有一顆樂於助人的心，大家都感受得到。（tiktok@izzyalice3）

這天，Joey從地上站起來，搖着尾巴朝主人的方向走去。然後，牠小心翼翼的叼住了對方的褲頭繩，帶領着前進。

雖然主人沒有視力障礙，但也非常配合地跟着，不想辜負牠的好意。

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主人沒有視力障礙，但也非常配合地跟着。（tiktok@izzyalice3）

許多人看到後也是開玩笑的表示：

「牠是帶你去零食櫃嗎？」

「牠好可愛好熱心助人啊！」



最後也想提醒大家，如果在路上看到導盲犬，請遵守三不一問原則：

不干擾、不餵食、不拒絕、主動詢問。

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