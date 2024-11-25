13歲老柴犬坐到車籃秒變菠蘿包　背藏暖心故事：是勇氣與笑容

撰文：狗與愛的世界
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網友@unihalo 家養了一隻柴犬，名叫「Uni」。

Uni已經是一隻13歲高齡的狗狗了。而隨着年紀的增長，牠的眼睛變得越來越不好，10歲的時候就患上了白內障，導致雙眼失明。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

可即便如此，網友卻還是用心呵護牠，會帶牠出門逛逛。

看起來是很好吃的菠蘿包呢！（instagram@unihalo）

Uni不能獨自走路，所以家人們會把牠放在單車的前籃網上，一起出去曬曬太陽。

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不過，從照片上看來，Uni的下半身在車籃裏，肉肉被一格一格的欄架擠出，看上去就像菠蘿麵包一樣哈哈哈！

Uni雖然老了， 雙眼看不清，也沒能法自由走動，但牠還是喜歡外出曬太陽。（instagram@unihalo）

嗯，不愧是一隻勇敢樂觀的狗狗啊！

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狗狗為主人守墓2年不願離開　幸得好心人收養讓牠獲新生：忠犬帶貴婦狗上班體驗社畜生活　才20分鐘已受不了笑容僵硬：我想回家巴士司機帶狗狗一起上班　更有1暖心舉動惹起全車人關注：很有愛颶風奇蹟｜曾從收容所拯救起幾乎被安樂死的狗狗　如今牠來報恩了13歲老狗走不動被拋棄　為牠穿上吊帶後再次站起來：愛能改變一切常陪左右的狗好友離世　貓咪徘徊在牠床前　無聲告別：好想你呀3隻狗狗單腳跳表演　只有牠沒乖乖照做　卻以模特兒走姿技壓全場

【本文獲「狗與愛的世界」授權轉載，微信公眾號：gouminwang】

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