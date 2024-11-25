13歲老柴犬坐到車籃秒變菠蘿包　背藏暖心故事：是勇氣與笑容

網友@unihalo 家養了一隻柴犬，名叫「Uni」。



Uni已經是一隻13歲高齡的狗狗了。而隨着年紀的增長，牠的眼睛變得越來越不好，10歲的時候就患上了白內障，導致雙眼失明。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

可即便如此，網友卻還是用心呵護牠，會帶牠出門逛逛。

看起來是很好吃的菠蘿包呢！（instagram@unihalo）

Uni不能獨自走路，所以家人們會把牠放在單車的前籃網上，一起出去曬曬太陽。

+ 16

不過，從照片上看來，Uni的下半身在車籃裏，肉肉被一格一格的欄架擠出，看上去就像菠蘿麵包一樣哈哈哈！

Uni雖然老了， 雙眼看不清，也沒能法自由走動，但牠還是喜歡外出曬太陽。（instagram@unihalo）

嗯，不愧是一隻勇敢樂觀的狗狗啊！

延伸閱讀：比熊犬1睡姿成網民討論焦點 棉花糖娃娃可愛又萌：像極人類嬰兒（點擊連結看全文）

+ 11

【本文獲「狗與愛的世界」授權轉載，微信公眾號：gouminwang】