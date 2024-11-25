13歲老柴犬坐到車籃秒變菠蘿包 背藏暖心故事：是勇氣與笑容
撰文：狗與愛的世界
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網友@unihalo 家養了一隻柴犬，名叫「Uni」。
Uni已經是一隻13歲高齡的狗狗了。而隨着年紀的增長，牠的眼睛變得越來越不好，10歲的時候就患上了白內障，導致雙眼失明。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！
可即便如此，網友卻還是用心呵護牠，會帶牠出門逛逛。
Uni不能獨自走路，所以家人們會把牠放在單車的前籃網上，一起出去曬曬太陽。
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不過，從照片上看來，Uni的下半身在車籃裏，肉肉被一格一格的欄架擠出，看上去就像菠蘿麵包一樣哈哈哈！
嗯，不愧是一隻勇敢樂觀的狗狗啊！
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