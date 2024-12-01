聽到車裏有貓咪叫聲卻怎樣也找不到　最終果斷這樣做成功救出牠

網友@Sara Forrest 開車前發現有人在擋風玻璃上別了一張紙條說：車底下有貓。



但她檢查了車子四周，甚至查看了引擎蓋下面，都沒有發現任何異常。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

聽到貓叫聲，但卻找不到牠的蹤影。（tiktok@motherofthecorn）

於是，她準備開車離開，卻在車子啟動後10秒聽到了貓叫聲！

網友趕快停了車，並開始找貓，但一無所獲。

喵：大家好！（tiktok@motherofthecorn）

此時，網友的情況被鄰居注意到了，大家紛紛圍了過來，有的人提供工具，有的人帶了食物，一起幫忙救貓。

大家一起來救貓過程：

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終於，在一個好心的鄰居幫助下，拆了汽車的一些配件，終於將那隻躲藏在車子深處的貓救了下來。

這隻貓看起來也就兩個月大，牠很冷，而且嚇壞了。

網友趕快將牠帶回了家，併為牠佈置了一個小房間。

小貓咪展開新生活：

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其實她家裏已經養了3隻貓了，實在不確定是否還能養這隻貓，但牠很乖，也很親人。

網友覺得是貓貓選擇了自己，所以還是決定留下牠。後來，貓貓被取名為「三菱幻影（Mitsubishi Mirage）」，成了一個有家的寶寶。

這個冬天，牠再也不用四處流浪找温暖的地方睡覺了！

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