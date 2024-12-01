聽到車裏有貓咪叫聲卻怎樣也找不到 最終果斷這樣做成功救出牠
撰文：貓與愛的世界
出版：更新：
網友@Sara Forrest 開車前發現有人在擋風玻璃上別了一張紙條說：車底下有貓。
但她檢查了車子四周，甚至查看了引擎蓋下面，都沒有發現任何異常。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！
於是，她準備開車離開，卻在車子啟動後10秒聽到了貓叫聲！
網友趕快停了車，並開始找貓，但一無所獲。
此時，網友的情況被鄰居注意到了，大家紛紛圍了過來，有的人提供工具，有的人帶了食物，一起幫忙救貓。
大家一起來救貓過程：
+3
終於，在一個好心的鄰居幫助下，拆了汽車的一些配件，終於將那隻躲藏在車子深處的貓救了下來。
這隻貓看起來也就兩個月大，牠很冷，而且嚇壞了。
網友趕快將牠帶回了家，併為牠佈置了一個小房間。
小貓咪展開新生活：
+5
其實她家裏已經養了3隻貓了，實在不確定是否還能養這隻貓，但牠很乖，也很親人。
網友覺得是貓貓選擇了自己，所以還是決定留下牠。後來，貓貓被取名為「三菱幻影（Mitsubishi Mirage）」，成了一個有家的寶寶。
這個冬天，牠再也不用四處流浪找温暖的地方睡覺了！
延伸閱讀：厭世面貓有新拍檔 兩貓咪秒成好兄弟 網民：強強聯手臭味相投（點擊連結看全文）
+4
小貓生死邊緣掙扎 無法正常行走還有白內障 獸醫1舉動助牠重生貓咪曾要用混凝土當枕頭 1個命運邂逅改變貓生 柔軟枕頭隨便睡透過寵物監控器想看家中愛貓 沒想到竟接連收到這提示：車輛出現小貓因不明原因沒有耳朵 義工送上特別禮物 讓牠秒找到真愛小貓咪與主人失散 流浪時避過火災與嚴寒 5年後終於覓得新歸宿6歲小英雄為流浪貓找家 無畏寒風路邊擺攤 結局太暖心很有愛西伯利亞森林貓常被人誤會長得很胖 洗澡後照片曝光 網民不敢信
【本文獲「貓與愛的世界」授權轉載，微信公眾號：catwithlove】