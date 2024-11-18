透過寵物監控器想看家中愛貓　沒想到竟接連收到這提示：車輛出現

養貓後，很多鏟屎官都喜歡在家裏裝上監控，我也在貓們經常出沒的地方裝了一個。



因為裝了監控後，在手機上就能看到貓貓們的一舉一動。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

鏟屎官妹子在手機上打開家裏的監控，本意是想看看貓，沒想到監控提示家裏有「車輛出現」。

車輛出現！！

監控提示家裏有「車輛出現」。（抖音@D。）

早上7點過出現過車輛後，8點過又出現了一輛車，兩輛車的顏色不一樣。

再次顯示家裏有「車輛出現」。（抖音@D。）

家裏兩輛掛接車開進開出，這是什麼家庭啊！

鏟屎官：家裏不止兩輛掛接車哦，一共有三輛！

第三輛車出現（抖音@D。）

不是一般家庭，掛接車都開到家裏來了，看呆吃瓜網友。

有人移動！！

不過有網友表示這不算什麼，半夜自己睡覺了，監控一直提示有人移動，那才吃驚嚇人呢。

有人移動（抖音@🍰bmr）

貓咪愛你！！

另一位鏟屎官出遠門，在外邊通過監控看貓貓在家的狀態。

打開監控，發現貓貓在自己早上9點出門後就開始望着家裏的大門方向。

下午5點忍不住再看了一下監控，此時貓貓在牀上打盹，但依然望着大門的方向。

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6點了，天黑了。

平時這個時候鏟屎官就下班回家了，貓貓就坐起來等待鏟屎官進門。

可是等啊等啊，還是沒等到鏟屎官。

貓貓坐着等累了，就趴在牀上等。

凌晨了，貓貓還沒睡，眼睛還是望向門口的方向。

貓貓可能心裏在想：

為什麼今天鏟屎官還不回來呢？

等鏟屎官等不回來，貓咪甚至還踩着自己的飯盆上去開門。

媽媽快回來！！

看到家裏貓咪的樣子，鏟屎官在外邊飛心似箭，恨不得一秒到家陪伴貓貓。

@布偶貓叫兔兔一個貓在家的時候，也總是盯着家裏門口的方向。

斜着身子躺着，但腦袋要扭過來看着門口。

換個姿勢趴着，這樣能更好地看着門口。在桌子上趴着，還是不忘盯着大門口的方向。

在監控裏喊一聲，貓咪馬上回頭望望。走向監控，看看到底是怎麼回事。

貓貓疑惑：

鏟屎的你到底在哪裏呀？為什麼能聽到你的聲音，卻看不到你啊？

總是盯着家裏門口的方向，喵：媽媽快回家。（小紅書@布偶貓叫兔兔）

貓生便該如此！！

看到上邊兩隻貓獨自在家的反應，鏟屎官可能都心疼得不想出門了。

不過，每隻貓的性格不一樣，自己在家的狀態也會不一樣。

有鏟屎官上班時想看看貓自己在家做什麼，打開監控看到貓躺在牀上，不停甩着小尾巴，看起來悠閒得不得了。

而忙着上班的鏟屎官看到這一幕，心裏既開心又羨慕。

另一隻貓貓獨自在家時，看到攝像頭一直轉動跟着自己拍，貓貓生氣了，走過來就要研究（暴打）監控器。

暴打監控器（小紅書）

@Mendy：

給你看監控拍到的俺家貓銷魂的姿勢

這樣坐最舒適（Mendy）

養了貓以後，都不想出遠門了，就擔心獨自在家的貓貓們。如果看到貓貓在家悶悶不樂心裏就難受了，要是看到貓貓沒心沒肺地玩耍，鏟屎官反而會開心很多。



你家貓獨自在家會是什麼狀態呢？

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