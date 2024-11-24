小貓生死邊緣掙扎　無法正常行走還有白內障　獸醫1舉動助牠重生

小貓Meo出生在一家動物收容所，但由於牠所在的收容所收容的動物較多，且資源匱乏，導致牠從出生就沒有得到很好的照顧，甚至成為了兄弟姐妹中唯一的倖存者。



一位工作人員注意到了牠的情況，只能去求助危重小貓護理基金會。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

很快，貓貓被送去急救。

Meo體重只有230g（Megyn）

經過獸醫診斷，Meo體重只有230g，不到這個年齡段正常小貓體重的三分之一，因為營養不良和肌肉張力低導致無法正常行走，還患有白內障，視力受限。

Meo患有白內障，視力受限。（Megyn）

其實在救助這方面，考慮資源優先，Meo年紀小，加上先天性的後天性的疾病都有，所以救助意義並不大，但獸醫還是不想放棄竭盡全力地幫助牠恢復健康。

她幾乎每天都會守着這隻小貓，引導牠尋找食物並學會進食。

+ 4

Meo學會吃飯後，營養就慢慢的跟上來了，不到一周的時間，牠雙腿力量增強，走路姿勢就有所改善，每天都會跟在兩腳獸後面跑，特別可愛。

儘管走路的問題解決了，但貓咪仍然有視力障礙，不過這並沒有影響牠探索這個世界。

因為牠得到了很多愛，並對生活充滿熱情。

Meo充滿活力，從沒有放棄。（Megyn）

所以，不要輕易放棄一隻小貓啊，養養試試唄，總有驚喜。

【本文獲「貓與愛的世界」授權轉載，微信公眾號：catwithlove】