貓咪曾要用混凝土當枕頭　1個命運邂逅改變貓生　柔軟枕頭隨便睡

小貓「Happy」因為喜歡喵喵叫，而被家人遺棄在了停車場裏。



此後的很長一段時間，牠都在停車場裏討生活。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

被遺棄的貓咪，曾在停車場裏用混凝土當枕頭睡。（tiktok@happypurr）

後來，一名名叫「 Lyn」的網友注意到了牠，當時Happy睡在停車位的保險槓上，可愛但很危險。

貓咪只有一個願望，想要個溫暖的家。（tiktok@happypurr）

於是，Lyn決定幫助牠，她坐在地上，花了很長一段時間跟小貓建立感情。

被愛包圍的貓咪，讓牠可安心在家中住下：

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直到貓貓放下戒備後，才成功將牠救下送到了動物醫院。

Happy被救下時，已經是一隻10歲的老貓了，這個年齡段的貓很難被人領養。

所以，網友不打算將牠送給別人，直接帶牠回家了。

有自己的床！（tiktok@happypurr）

剛到新家時，小貓過得非常謹慎，甚至跳上牀都小心翼翼地，直到發現沒有人罵牠，才放鬆下來。

現在的小貓終於有了屬於自己的枕頭，再也不用睡混凝土保險槓啦。

也算是熬出頭了~

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【本文獲「貓與愛的世界」授權轉載，微信公眾號：catwithlove】