貓咪曾要用混凝土當枕頭 1個命運邂逅改變貓生 柔軟枕頭隨便睡
撰文：貓與愛的世界
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小貓「Happy」因為喜歡喵喵叫，而被家人遺棄在了停車場裏。
此後的很長一段時間，牠都在停車場裏討生活。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！
後來，一名名叫「 Lyn」的網友注意到了牠，當時Happy睡在停車位的保險槓上，可愛但很危險。
於是，Lyn決定幫助牠，她坐在地上，花了很長一段時間跟小貓建立感情。
被愛包圍的貓咪，讓牠可安心在家中住下：
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直到貓貓放下戒備後，才成功將牠救下送到了動物醫院。
Happy被救下時，已經是一隻10歲的老貓了，這個年齡段的貓很難被人領養。
所以，網友不打算將牠送給別人，直接帶牠回家了。
剛到新家時，小貓過得非常謹慎，甚至跳上牀都小心翼翼地，直到發現沒有人罵牠，才放鬆下來。
現在的小貓終於有了屬於自己的枕頭，再也不用睡混凝土保險槓啦。
也算是熬出頭了~
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