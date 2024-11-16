狗狗散步回家後立即吃飯易出事　專家指遛狗後隔這時間才餵會更好

你習慣在遛狗後立刻餵狗狗吃飯嗎？日本寵物網《わんちゃんホンポ》指出，狗狗在運動後的消化系統尚未穩定，立即進食可能會導致消化不良等健康問題。



寵物網報導，給狗狗餵食的適當時機是在「散步後」，因為散步前進食容易使狗狗出現胃擴張或扭轉。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

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但要注意，「散步後」不等於「散步後馬上餵」，因為狗狗散步完到家一定會先大口喝水，在大量飲水後立即進食會對腸胃造成過度負擔，可能會導致嘔吐或腹瀉等消化不良症狀。此外，狗狗若處於過度興奮的狀態，容易造成吃太快或噎到等風險。因此，狗狗運動或散步後應等待約30分鐘再餵食。

看到這裡的飼主可能會想問：如果狗狗散步回家一直討食怎麼辦？其實狗狗討食的原因，可能是因為牠們運動前沒吃東西感到飢餓。飼主應該避免讓狗狗空腹運動，如果距離上一餐的時間已經過長，可在散步前給予少量飼料或零食，然後等待約1至2小時再帶牠出門。

一般來說，狗狗消化食物需要8-10小時，這就是為什麼通常建議「一天餵食兩次，早晚各一次」。如果狗狗一次無法吃太多，可分3-4次少量餵食，切勿將食物長時間放置，以免滋生細菌或黴菌。

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