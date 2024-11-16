狗狗散步回家後立即吃飯易出事 專家指遛狗後隔這時間才餵會更好
撰文：聯合新聞網
出版：更新：
你習慣在遛狗後立刻餵狗狗吃飯嗎？日本寵物網《わんちゃんホンポ》指出，狗狗在運動後的消化系統尚未穩定，立即進食可能會導致消化不良等健康問題。
寵物網報導，給狗狗餵食的適當時機是在「散步後」，因為散步前進食容易使狗狗出現胃擴張或扭轉。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！
+6
但要注意，「散步後」不等於「散步後馬上餵」，因為狗狗散步完到家一定會先大口喝水，在大量飲水後立即進食會對腸胃造成過度負擔，可能會導致嘔吐或腹瀉等消化不良症狀。此外，狗狗若處於過度興奮的狀態，容易造成吃太快或噎到等風險。因此，狗狗運動或散步後應等待約30分鐘再餵食。
看到這裡的飼主可能會想問：如果狗狗散步回家一直討食怎麼辦？其實狗狗討食的原因，可能是因為牠們運動前沒吃東西感到飢餓。飼主應該避免讓狗狗空腹運動，如果距離上一餐的時間已經過長，可在散步前給予少量飼料或零食，然後等待約1至2小時再帶牠出門。
一般來說，狗狗消化食物需要8-10小時，這就是為什麼通常建議「一天餵食兩次，早晚各一次」。如果狗狗一次無法吃太多，可分3-4次少量餵食，切勿將食物長時間放置，以免滋生細菌或黴菌。
延伸閱讀：狗狗散步時愛檢空瓶子 爸媽回收後更以牠名義捐出助動保團體（點擊連結看全文）
+18
智利發明狗狗絕育新方案 不用打麻醉針動手術 就能有效避孕1年帶狗狗散步對生理與心理都有好處 原來大狗和小狗各有不同需求巴士司機帶狗狗一起上班 更有1暖心舉動惹起全車人關注：很有愛帶貴婦狗上班體驗社畜生活 才20分鐘已受不了笑容僵硬：我想回家貓狗常見的12種疾病排行 守護毛孩防患未然 慢性腎衰竭不容忽視3隻狗狗單腳跳表演 只有牠沒乖乖照做 卻以模特兒走姿技壓全場常陪左右的狗好友離世 貓咪徘徊在牠床前 無聲告別：好想你呀狗狗為引起警員注意 竟然跑到路中心這樣做：忠誠與愛護的真英雄
延伸閱讀：
【動物冷知識】像極了不想上班的你、長得很隨便 動物界迷因網紅是牠們
【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】