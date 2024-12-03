沼澤中救起又髒又臭小貓咪 悉心照顧下發覺極有仙氣：貓大十八變
撰文：貓與愛的世界
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前段時間，有人在美國的密西西比州拜拉姆市的一處公寓附近的沼澤地裏發現了一隻小貓。
牠很瘦小，趴在長滿青草和藤蔓的沼澤上，持續不斷地求救。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！
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救援人員接到求助電話後，立刻趕到現場，卻發現營救行動十分困難。但時間有限，貓太小了，加上氣温驟降還有蛇的威脅。
大家必須爭分奪秒，儘快想出一個能保障人安全還能快速救援小貓的計劃。
經過仔細地探測，大家發現有些地方的水沒有那麼深，可以嘗試從淺水靠近。
於是，救援人員站在齊腰深的冷水裏，在泥濘中將貓救了下來。
剛得到救援的小貓埋了吧汰（北方話：骯髒、不乾靜），全身濕漉漉的還都是泥，真的不好看。
但好在活了下來！
後來，小貓被送到了收容所，洗了個熱乎乎的澡，還做了健康檢查，得到了很好的照顧。
眨眼間，幾個月就過去了，小貓變得非常漂亮，相信不久後就能等來一個永久之家。
感謝大家的不放棄，也感謝貓貓的堅強啊！
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