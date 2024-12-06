半夜醒來發現貓咪在為自己暖腳 細思極恐大驚：我家沒有養貓呀
撰文：貓與愛的世界
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網友@LordLightsaber621 半夜睡覺睡到一半，突然覺得腳邊暖暖的。
他很奇怪，迷迷糊糊地睜開眼卻發現有一隻貓在給他捂腳。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！
正高興呢，突然反應過來：「我也沒養貓啊，這貓哪來的？？？」
由於小貓出現的很突然，網友還以為自己在做夢，但真不是夢哈哈哈。
這隻貓看着胖胖的，還戴着項圈。一看就是有主人的小貓，而且它一點都不驚慌，似乎對住在別人家裏非常自在。
不過……貓主人應該很慌張吧哈哈。
後來，據網友透露：小貓名叫「Lyusya」，是新搬來鄰居的寵物。所以那天人家可能是來打招呼的。
雖然不咋熟，但一人一貓也是一起睡過的關係。
所以，在此後的日子裏，小哥經常會把窗戶打開，讓Lyusya過來玩，也算是交到了一個不錯的朋友~
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