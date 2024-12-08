非洲迷你刺蝟全方位照顧指南　從餵食到清潔：想抱牠要做好這準備

非洲迷你刺蝟性格溫順，體型纖細。喜歡賣萌，可以各種凹造型哦。很多人看到網上視頻曬的迷你刺蝟太可愛啦，自己也想養一隻。



（unsplash@shelby-cohron）

非洲迷你刺蝟怎麼養？

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餵食

非洲迷你刺蝟是雜食動物，牠們的可餵養的食物很多，所以大家可以放心選擇各類食物，比如麪包蟲、大麥蟲、瓜果蔬菜以及多種煮熟的肉類等。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

非洲迷你刺蝟全方位照顧指南（unsplash@arif-hidayat）

只是有一項是需要注意的，就是辛辣刺激性的食物不要餵，比如洋葱、大蒜、辣椒等都是不能餵的。每天餵一次就好，一般是每天20點左右餵食，食物需要小塊，畢竟非洲迷你刺蝟的嘴就那麼大。

溫度

除了餵食意外就是溫度了，非洲迷你刺蝟最適應的溫度是在20~32攝氏度之間，其實小編就覺得，小編也適合這個溫度飼養。在的冬天的時候，要加溫，可以用上電熱墊。夏天是需要降溫的，可以用電風扇或者空調，但是不能讓非洲迷你刺蝟對着吹。很容易生病感冒，拉肚子也是很常見的。

清潔

清潔工作也是要特別做好的，一周一次澡這是免不了的。每次洗澡都需要準備一盆37攝氏度左右的溫水。水深大概在小刺蝟身體三分之一左右，再將沐浴露倒入水中。至於洗漱用品，也是要使用專業的寵物沐浴露，並且用牙刷輕輕的刷洗。洗刷完之後，需要把水徹底弄乾。先用毛巾擦拭，之後再用的吹風機把水弄乾。出風機吹的時候需要離非洲迷你刺蝟距離稍遠，避免燙傷。

非洲迷你刺蝟全方位照顧指南（unsplash@eduardo-gorghetto）

擁抱技巧

擁抱刺蝟也是一樣相對比較麻煩的事，和貓狗這種近乎可以隨便抱的寵物不一樣。非洲迷你刺蝟很容易緊張，這和倉鼠相似，不過倉鼠是咬人，而刺蝟則是從背部抓下去可能會被刺到。這其實是刺蝟很緊張的緣故，所以你不想被刺的話，需要讓刺蝟知道你來了，可能要抱牠。所以需要先手放在刺蝟的鼻子前，讓牠先舔一舔聞一聞，了解你的氣味之後，再去抱牠。抱牠的時候，要用兩隻手，從牠的兩側將牠托起，再翻過來。

如果你在抱非洲迷你刺蝟的時候，不小心被刺傷的話，需要去用清水沖洗，之後消毒殺菌（用碘伏擦拭）。

總結：

非洲迷你刺蝟是一種小巧可愛的寵物，迷你膽小，越來越被人們所喜愛。在飼養的時候，肯定不止小編說到的這些問題，雖然很主要，但是還有其他方方面面的細節需要注意。如果大家真的想要養非洲迷你刺蝟的話，需要更多的去了解牠，畢竟這個小傢伙興起的時間比不是那麼的長久。不像我們常見的貓狗，大家都知道一個基本的飼養方法。所以對於非洲迷你刺蝟我們需要更多耐心去關注，去照顧。

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