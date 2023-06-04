刺蝟該吃什麼東西？　除貓糧作主食還有這些　選購正規廠商最重要

刺蝟吃什麼東西？貓糧是目前餵得最多的刺蝟主食之一。蛋白質含量高，營養全面。但很多品牌的貓糧脂肪含量偏高，較適合幼體和體重偏輕的刺蝟。對於一般個體，尤其是成體，可選擇脂肪含量低、纖維素含量高一些的貓糧。建議脂肪含量盡可能不要超過15%，防止刺蝟過於肥胖而引發疾病。此外，盡量避免主要成分為海鮮的貓糧，因為有一部分刺蝟可能會對海鮮過敏。



▼▼▼刺蝟該吃什麼東西？▼▼▼

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犬糧

犬糧同樣含有刺蝟日常所需的大部分營養，不過顆粒相對大一些，有時需要剪碎餵食。盡可能選擇低脂，主要成分非海鮮的糧。犬糧和貓糧在營養配比上存在一定的差異。比如犬糧中鈣含量通常要比貓糧高，蛋白質含量通常比貓糧低，有些還缺乏貓糧中所含的牛磺酸等營養成分。牛磺酸有幫助消化，保護視力和心臟等作用。雖然目前沒有證據表明刺蝟必需額外補充牛磺酸，但一些研究人員認為牛磺酸對刺蝟有好處。

刺蝟糧

刺蝟糧是根據已知的刺蝟基本營養需求製作加工的飼料，通常都選用高蛋白、低脂肪的營養配比。目前國內還沒有相關標準，對於刺蝟糧的研發幾乎是空白，所以盡可能選購國外專業寵物品牌旗下刺蝟糧。很多刺蝟糧適口性不佳，相對口味較淡，由於多數商家從小餵食貓糧，吃慣貓糧的刺蝟不太容易很快接受刺蝟糧。

貂糧

貂糧的蛋白質含量一般都在30%以上，但是脂肪含量也接近20%，纖維素含量很低，長期食用會引起肥胖。通常可以添加到其他食物裡，幫助一些體重偏輕或者體質較弱的個體補充營養。

其他

由於刺蝟早先歸屬於食蟲目，和食蟲目食性相近，因此也可餵食一些食蟲目飼料。至於其他的，比如倉鼠糧、龍貓糧、兔糧、龜糧等，由於營養成分不能滿足刺蝟需求，不建議餵食。作為濕糧的犬貓罐頭，適口性好，營養豐富，但是由於開封後存放時間短，價格相對較高，長期餵食容易挑食等原因，一般建議作為輔食。

選擇哪個品牌的飼料，也是大家所關心的問題。盡量通過正規渠道選購可信賴的廠商出產的飼料。在保證正品的情況下，如果能買到國外一些專業寵物品牌的飼料當然更好。

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