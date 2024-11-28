金毛尋回犬也會社恐　帶去公園只坐著不敢亂動：在幫主人看手袋？

撰文：聯合新聞網
出版：更新：

許多毛孩到了寵物公園就會玩到嗨爆，不過對有些狗狗來說卻變成一種煩惱。日本一隻6個月大的金毛尋回犬「布蘭」（ブラン）到了狗狗公園放風，相較其他狗狗在場內追趕跑跳碰，布蘭卻是獨自待在角落不敢動，乍看就像是在幫忙顧包包「主人你快去玩吧～」

飼主在X（@blan_dnewplanet）透露，某天帶著布蘭到狗狗公園散步，本來以為可以讓牠消耗體力大顯身手，沒想到到了現場卻完全不是他想的那樣。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

天氣這麼好，又有這麼狗在場，為何布蘭不和其他汪星人一起玩？（X@blan_dnewplanet）

從主人分享的照片可以看到，當天風和日麗有許多狗狗在奔跑，場邊則有不少狗友在聊天。

牠是在看守著主人的手袋嗎？（X@blan_dnewplanet）

此外鏡頭還拍到布蘭待在野餐墊的角落不敢靠近其他汪星人，看起來就像是被派去顧包包的角色，孤單的身影讓飼主有些心疼，笑說布蘭到了狗公園一直都是這樣子的狀態。

金毛尋回犬趁家中沒人時有大膽舉動被揭露　網民一致認為：貓教的金毛帶心愛物品回家遇難題　門太小還是木棍太長？好朋友1招解決

可愛的金毛尋回犬，難道是I汪星犬？

+17

照片曝光後短短幾天已累積超過七千人按愛心，許多留言表示

「妥善保管行李的孩子」、
「用自己的方式享受公園」、
「很可愛」、
「太像人了吧！」

或許布蘭哪天交到新朋友，就會開始快樂奔跑也說不定。

延伸閱讀：金毛照顧汪寶寶已很累　突然貓同伴1個舉動讓牠脫身：可以去休息（點擊連結看全文）

+5
偶遇流浪狗並決定收養　沒想到牠靠1舉動報恩　讓全家人逃過火災老狗和小貓成了忘年之交　一見如故護航陪玩　尾巴變逗貓棒不生氣剛學會走路的小主人想帶拉布拉多犬去散步　狗狗一臉疑惑：你行？大愛黑狗偷偷收留流浪貓咪　更將糧食分予給牠：養在一起雙倍快樂狗狗散步回家後立即吃飯易出事　專家指遛狗後隔這時間才餵會更好狗狗骨折遭拋棄　強忍著痛狂奔追主人車背影令人鼻酸：沒力才停下狗狗為主人守墓2年不願離開　幸得好心人收養讓牠獲新生：忠犬

延伸閱讀：

廣角鏡／擬鱷龜蹺家逛街 送入動保所招領

雲林首座合法寵物安葬區啟用 骨灰樹葬每格收費2千元

【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】

金毛尋回犬
日本
寵物
動物熱話
聯合新聞網