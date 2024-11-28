金毛尋回犬也會社恐 帶去公園只坐著不敢亂動：在幫主人看手袋？
撰文：聯合新聞網
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許多毛孩到了寵物公園就會玩到嗨爆，不過對有些狗狗來說卻變成一種煩惱。日本一隻6個月大的金毛尋回犬「布蘭」（ブラン）到了狗狗公園放風，相較其他狗狗在場內追趕跑跳碰，布蘭卻是獨自待在角落不敢動，乍看就像是在幫忙顧包包「主人你快去玩吧～」
飼主在X（@blan_dnewplanet）透露，某天帶著布蘭到狗狗公園散步，本來以為可以讓牠消耗體力大顯身手，沒想到到了現場卻完全不是他想的那樣。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！
從主人分享的照片可以看到，當天風和日麗有許多狗狗在奔跑，場邊則有不少狗友在聊天。
此外鏡頭還拍到布蘭待在野餐墊的角落不敢靠近其他汪星人，看起來就像是被派去顧包包的角色，孤單的身影讓飼主有些心疼，笑說布蘭到了狗公園一直都是這樣子的狀態。
可愛的金毛尋回犬，難道是I汪星犬？
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照片曝光後短短幾天已累積超過七千人按愛心，許多留言表示
「妥善保管行李的孩子」、
「用自己的方式享受公園」、
「很可愛」、
「太像人了吧！」
或許布蘭哪天交到新朋友，就會開始快樂奔跑也說不定。
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