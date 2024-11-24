狗狗從懷裏摔落不可輕視 4個關鍵點要注意 遇這些情況即求醫
撰文：聯合新聞網
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當狗狗不慎從懷中滑落，許多飼主往往會因為「看起來沒事」而沒太在意，然而，日本寵物網《わんちゃんホンポ》報導，狗狗從高處摔落可能造成不同程度的傷害，錯過治療時機可能造成嚴重後果。
寵物網指出，狗狗從高處摔落的意外其實相當常見，例如狗狗突然在懷中掙扎而跌落、狗狗突然想跳下結果失去平衡、孩童抱狗姿勢不當導致意外。而當這類意外發生時，以下是4個必要的應對措施：►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！
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1. 立即確認意識狀態
觀察狗狗的眼神、行走是否有任何異常，如果發現上述狀況，應立即就醫。即使意識清楚，也建議讓狗狗在家休息一段時間，持續觀察情況。
2. 測試反應能力
呼喚狗狗的名字，測試牠的反應能力。如果牠的反應遲緩，或者無法轉頭看向你，甚至沒有任何反應，就需要立即送醫診治。
3. 觀察是否有嘔吐現象
如果狗狗摔落撞到頭部，可能會因腦震盪出現噁心嘔吐的症狀。雖然腦震盪通常是暫時性的，但為了排除頭部外傷的可能，建議尋求獸醫協助診斷。
4. 持續觀察數天
狗狗摔落後務必持續觀察幾天，因為有些症狀可能會延遲出現，甚至數天後才突然惡化，另也要警惕頭部短時間再次遭受傷害，引發「二度撞擊症候群」的風險。
為了避免狗狗滑落的意外發生，抱狗時須注意3要點，包括：
1. 採取正確的抱狗姿勢：務必使用雙手抱狗，避免邊抱狗邊滑手機。
2. 尊重狗狗意願：有些狗狗不喜歡被抱，那就不要強迫牠，必要時可使用寵物推車替代。
3. 注意孩童抱狗安全：小孩子想抱狗時，先請他們坐在地上，不要讓他們站著抱狗。
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