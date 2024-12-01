科學家揭露狗狗腦袋大小與脾氣有關 結果顛覆腦大就聰明傳統觀念
法國蒙彼利埃大學、蘇黎世大學、伯恩自然歷史博物館等機構的科學家發現，狗狗的腦容量比例（relative endocranial volume，REV）跟牠們的功能和行為特徵息息相關！
這項研究揭示，狗腦袋的相對大小，不僅影響脾氣，還和牠們的「職業生涯」有關。
狗狗腦容量比狼小，但不笨
家犬的腦容量比牠們的野生祖先灰狼小了約20%，但牠們卻展現了多樣的認知能力。這挑戰了「腦大就聰明」的傳統觀念。科學家用相對腦容量（REV）來衡量狗腦袋大小，並研究了牠與品種功能、行為、頭骨形狀等的關聯。
哪些狗的腦容量比例最大？
玩具犬（Toy breeds）：像芝娃娃、松鼠狗這些主打「萌」的伴侶狗，擁有相對最大的腦容量！科學家猜測，這可能是牠們需要跟人建立深度互動所致。
工作犬（Working breeds）：比如救援犬、警犬、牧羊犬等，雖然牠們智商高、技能多，但腦容量比例卻是最小的。看來，複雜的工作技能不一定需要更大的腦袋來支援！
腦袋比例大容易有情緒問題
左邊（REV增加的行為）：
害怕： REV大的狗更容易怕陌生人、其他狗，甚至害怕奇怪的環境。
攻擊： 包括對主人、其他狗的攻擊行為也和REV相關。
敏感： 更大的腦容量讓狗對觸碰敏感，情緒容易波動。
黏人/分離焦慮： 越大腦袋的狗越愛主人，離開時會焦慮。
興奮： 高REV狗狗比較容易過度活躍或激動。
右邊（REV減少的行為）：
可訓練性： REV小的狗更聽話、更好訓練，比如牧羊犬和工作犬。
研究分析了1,682隻狗、172個品種，並利用了狗狗行為研究問卷（Canine Behavioral Assessment and Research Questionnaire，C-BARQ）來評估它們的性格，結果發現：
REV越大：狗狗越容易出現害怕、攻擊、黏人、分離焦慮等行為。
REV越小：狗狗更容易被訓練，也就是說「聽話」的狗，可能腦容量比例較低。
這讓人有點小意外！那些腦袋比例大的狗，反而更容易有情緒問題，而腦袋比例小的狗卻乖巧聽話，讓人深思「狗界EQ與IQ的平衡」。
頭骨形狀則無關緊要
研究還發現，狗的頭骨形狀與腦容量比例有一定關聯，但影響不大。這表明，單憑狗狗「臉型」猜不出牠們腦袋有多大。
狗狗是人類馴化的最佳範例。這項研究顯示，狗狗的腦容量比例和性格、功能的複雜互動，正是自然選擇與人工育種的共同結果。下次摸摸你家狗狗的頭時，記得想想牠那腦袋裡藏著的演化密碼！
這項發現刊登在最新一期的《生物學報告》。
參考論文：
Breed function and behaviour correlate with endocranial volume in domestic dogs.Biology Letters
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【本文獲「明日科學」授權轉載。】