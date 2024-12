科學家揭露狗狗腦袋大小與脾氣有關　結果顛覆腦大就聰明傳統觀念

法國蒙彼利埃大學、蘇黎世大學、伯恩自然歷史博物館等機構的科學家發現,狗狗的腦容量比例(relative endocranial volume,REV)跟牠們的功能和行為特徵息息相關!



這項研究揭示,狗腦袋的相對大小,不僅影響脾氣,還和牠們的「職業生涯」有關。

狗狗腦容量比狼小,但不笨

家犬的腦容量比牠們的野生祖先灰狼小了約20%,但牠們卻展現了多樣的認知能力。這挑戰了「腦大就聰明」的傳統觀念。科學家用相對腦容量(REV)來衡量狗腦袋大小,並研究了牠與品種功能、行為、頭骨形狀等的關聯。

哪些狗的腦容量比例最大?

玩具犬(Toy breeds):像芝娃娃、松鼠狗這些主打「萌」的伴侶狗,擁有相對最大的腦容量!科學家猜測,這可能是牠們需要跟人建立深度互動所致。

工作犬(Working breeds):比如救援犬、警犬、牧羊犬等,雖然牠們智商高、技能多,但腦容量比例卻是最小的。看來,複雜的工作技能不一定需要更大的腦袋來支援!

腦袋比例大容易有情緒問題

狗狗腦容量比例(REV)與行為的關聯 🐶🧠 (《生物學報告;Biology Letters(CC BY 4.0)》)

左邊(REV增加的行為):

害怕: REV大的狗更容易怕陌生人、其他狗,甚至害怕奇怪的環境。

攻擊: 包括對主人、其他狗的攻擊行為也和REV相關。

敏感: 更大的腦容量讓狗對觸碰敏感,情緒容易波動。

黏人/分離焦慮: 越大腦袋的狗越愛主人,離開時會焦慮。

興奮: 高REV狗狗比較容易過度活躍或激動。

右邊(REV減少的行為):

可訓練性: REV小的狗更聽話、更好訓練,比如牧羊犬和工作犬。



研究分析了1,682隻狗、172個品種,並利用了狗狗行為研究問卷(Canine Behavioral Assessment and Research Questionnaire,C-BARQ)來評估它們的性格,結果發現:

REV越大:狗狗越容易出現害怕、攻擊、黏人、分離焦慮等行為。

REV越小:狗狗更容易被訓練,也就是說「聽話」的狗,可能腦容量比例較低。



這讓人有點小意外!那些腦袋比例大的狗,反而更容易有情緒問題,而腦袋比例小的狗卻乖巧聽話,讓人深思「狗界EQ與IQ的平衡」。

頭骨形狀則無關緊要

研究還發現,狗的頭骨形狀與腦容量比例有一定關聯,但影響不大。這表明,單憑狗狗「臉型」猜不出牠們腦袋有多大。

狗狗是人類馴化的最佳範例。這項研究顯示,狗狗的腦容量比例和性格、功能的複雜互動,正是自然選擇與人工育種的共同結果。下次摸摸你家狗狗的頭時,記得想想牠那腦袋裡藏著的演化密碼!

這項發現刊登在最新一期的《生物學報告》。

參考論文:

Breed function and behaviour correlate with endocranial volume in domestic dogs.Biology Letters



