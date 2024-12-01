科學家揭露狗狗腦袋大小與脾氣有關　結果顛覆腦大就聰明傳統觀念

法國蒙彼利埃大學、蘇黎世大學、伯恩自然歷史博物館等機構的科學家發現，狗狗的腦容量比例（relative endocranial volume，REV）跟牠們的功能和行為特徵息息相關！



這項研究揭示，狗腦袋的相對大小，不僅影響脾氣，還和牠們的「職業生涯」有關。

金毛尋回犬（unsplash@tanner-vines-E）

+ 8

狗狗腦容量比狼小，但不笨

家犬的腦容量比牠們的野生祖先灰狼小了約20%，但牠們卻展現了多樣的認知能力。這挑戰了「腦大就聰明」的傳統觀念。科學家用相對腦容量（REV）來衡量狗腦袋大小，並研究了牠與品種功能、行為、頭骨形狀等的關聯。

哪些狗的腦容量比例最大？

玩具犬（Toy breeds）：像芝娃娃、松鼠狗這些主打「萌」的伴侶狗，擁有相對最大的腦容量！科學家猜測，這可能是牠們需要跟人建立深度互動所致。

芝娃娃是超萌伴侶狗（unsplash@alexander-grey）

工作犬（Working breeds）：比如救援犬、警犬、牧羊犬等，雖然牠們智商高、技能多，但腦容量比例卻是最小的。看來，複雜的工作技能不一定需要更大的腦袋來支援！

腦袋比例大容易有情緒問題

狗狗腦容量比例（REV）與行為的關聯 🐶🧠 （《生物學報告；Biology Letters(CC BY 4.0)》）

左邊（REV增加的行為）：

害怕： REV大的狗更容易怕陌生人、其他狗，甚至害怕奇怪的環境。

攻擊： 包括對主人、其他狗的攻擊行為也和REV相關。

敏感： 更大的腦容量讓狗對觸碰敏感，情緒容易波動。

黏人/分離焦慮： 越大腦袋的狗越愛主人，離開時會焦慮。

興奮： 高REV狗狗比較容易過度活躍或激動。

右邊（REV減少的行為）：

可訓練性： REV小的狗更聽話、更好訓練，比如牧羊犬和工作犬。



研究分析了1,682隻狗、172個品種，並利用了狗狗行為研究問卷（Canine Behavioral Assessment and Research Questionnaire，C-BARQ）來評估它們的性格，結果發現：

REV越大：狗狗越容易出現害怕、攻擊、黏人、分離焦慮等行為。

REV越小：狗狗更容易被訓練，也就是說「聽話」的狗，可能腦容量比例較低。



這讓人有點小意外！那些腦袋比例大的狗，反而更容易有情緒問題，而腦袋比例小的狗卻乖巧聽話，讓人深思「狗界EQ與IQ的平衡」。

頭骨形狀則無關緊要

聰明的邊牧（unsplash@jacob）

研究還發現，狗的頭骨形狀與腦容量比例有一定關聯，但影響不大。這表明，單憑狗狗「臉型」猜不出牠們腦袋有多大。

狗狗是人類馴化的最佳範例。這項研究顯示，狗狗的腦容量比例和性格、功能的複雜互動，正是自然選擇與人工育種的共同結果。下次摸摸你家狗狗的頭時，記得想想牠那腦袋裡藏著的演化密碼！

這項發現刊登在最新一期的《生物學報告》。

參考論文：

Breed function and behaviour correlate with endocranial volume in domestic dogs.Biology Letters



延伸閱讀：金毛變身成賣花童 靠賣萌衝業績超出預期 網民支持：幫牠加罐罐（點擊連結看全文）

+ 2

延伸閱讀：金毛對家中新安裝的電器感到極困惑 睜大眼緊盯著：這東西安全？（點擊連結看全文）

+ 7

【本文獲「明日科學」授權轉載。】