狗狗為何愛跳沙發？3個原因讓你更懂牠　2建議來保護愛犬關節健康

我們都知道，狗狗的身體結構不如貓咪那樣擅長垂直跳躍，有些狗甚至會因為跳上跳下而導致腿部或腰部受傷。然而，觀察狗狗的行為會發現，牠們很喜歡跳上沙發、床或低矮的桌椅。那麼，狗狗為什麼要做這些自己不擅長的事情呢？難道牠們真的喜歡待在高處嗎？



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狗狗為何愛跳沙發？（unsplash@robert-larsson）

狗狗和貓咪的身體結構有很大不同，貓擁有鋒利的前爪和強健的後腿，並且能夠依靠柔軟的身體減少跳下時的衝擊；然而，狗的前爪並不適合攀爬，且跳躍能力和柔韌度也不及貓咪，因此狗狗垂直跳躍的高度相對有限。儘管如此，狗狗為什麼仍然想要跳上比地面稍高的沙發、椅子或床上呢？背後主要有3個心理因素：

狗狗為何愛跳沙發？

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1. 想更靠近主人

人類最常待的地方通常是客廳跟臥室，為了能待在心愛的主人身邊，狗狗會試圖爬上沙發和床，盡量靠近主人。此外，這些地方殘留著主人的味道，當主人不在家，狗狗也能在這感受到一絲安全感。

想更靠近主人（unsplash@samia-liamani）

2. 比地板更舒適

狗狗躺在沙發、床或有座墊的椅子上，顯然比躺在硬梆梆的地上更舒服，這進一步增強了牠們待在這些高處的意願。

比地板更舒適（unsplash@jamie-street）

3. 可以俯瞰四周

當狗狗跳上沙發、床或桌椅時，牠們不僅可以靠近心愛的主人，還能從更高的角度觀察整個空間，更清楚地看到其他家人。特別是家裡有小孩或者其他寵物的情況下，狗狗在高處能更好地注意到他們的動向。

可以俯瞰四周（unsplash@mindspace-studio）

因此，你會發現狗狗跳上床或沙發並不是因為喜歡待在高處，而是出於對舒適度和安全感的追求。然而，狗狗即使只是從沙發上跳下來，也可能引發椎間盤突出、膝蓋脫臼，甚至骨折等健康問題。

對狗狗來說，最好避免讓牠們跳上跳下（unsplash@jamie-street）

因此對狗狗來說，最好避免讓牠們跳上跳下，建議在地上鋪上床墊或毯子，讓牠們能在地面上獲得舒適的休息。當飼主外出時，則可以利用寵物籠或圍欄等設施，防止狗狗攀爬到沙發或床上，以確保牠們的關節健康。

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