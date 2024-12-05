廢棄舊屋一再傳出怪聲更有詭異影子 膽大義工1個舉動救起7隻貓咪
撰文：貓與愛的世界
出版：更新：
加拿大英屬哥倫比亞省（British Columbia）北部某個廢棄住宅，在當地十分出名，房子荒廢了很久，屋子裏還堆滿了垃圾和雜物，一直都沒有人收拾。
也可能是沒有人氣，這棟廢棄的宅子就籠上了詭異而恐怖的氛圍，被當地人視為鬼屋。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！
前段時間，「鬼屋」又出事了，過路人發現鬼屋有動靜，不時地還有黑影晃過，非常嚇人。
鬼屋裏原來住著7隻百厭貓咪！
+3
有好奇的居民過去看，才發現這間廢宅的玻璃被打碎了，疑似有人往裏面遺棄了幾隻小貓，於是趕快通知了救援組織。
於是，一名膽大的工作人員趕往廢屋調查，在窗外觀察半天確定裏面真的有7隻貓。
不愧是住在「鬼屋」的貓貓，牠們看到人也不害怕，不時地在房子裏跑酷。
後來，這些小貓被全部救了下來，至於遺棄牠們的人也在追查。
講真，把貓遺棄在這種地方，真缺德，也不怕阿飄找上門。
延伸閱讀：小貓因不明原因沒有耳朵 義工送上特別禮物 讓牠秒找到真愛（點擊連結看全文）
+3
6歲小英雄為流浪貓找家 無畏寒風路邊擺攤 結局太暖心很有愛白貓媽媽的深情託付 為孩子有更好未來與小貓泣別：為什麼不要我小貓因不明原因沒有耳朵 義工送上特別禮物 讓牠秒找到真愛小貓咪與主人失散 流浪時避過火災與嚴寒 5年後終於覓得新歸宿大愛黑狗偷偷收留流浪貓咪 更將糧食分予給牠：養在一起雙倍快樂金毛照顧汪寶寶已很累 突然貓同伴1個舉動讓牠脫身：可以去休息撿到超可愛活潑萌貓 但牠卻不愛吃罐罐 獸醫細看後大呼：不能養
【本文獲「貓與愛的世界」授權轉載，微信公眾號：catwithlove】