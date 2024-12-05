廢棄舊屋一再傳出怪聲更有詭異影子　膽大義工1個舉動救起7隻貓咪

加拿大英屬哥倫比亞省（British Columbia）北部某個廢棄住宅，在當地十分出名，房子荒廢了很久，屋子裏還堆滿了垃圾和雜物，一直都沒有人收拾。



也可能是沒有人氣，這棟廢棄的宅子就籠上了詭異而恐怖的氛圍，被當地人視為鬼屋。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

房子荒廢了很久，屋子裏還堆滿了垃圾和雜物，一直都沒有人收拾。

前段時間，「鬼屋」又出事了，過路人發現鬼屋有動靜，不時地還有黑影晃過，非常嚇人。

鬼屋裏原來住著7隻百厭貓咪！

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有好奇的居民過去看，才發現這間廢宅的玻璃被打碎了，疑似有人往裏面遺棄了幾隻小貓，於是趕快通知了救援組織。

於是，一名膽大的工作人員趕往廢屋調查，在窗外觀察半天確定裏面真的有7隻貓。

不愧是住在「鬼屋」的貓貓，牠們看到人也不害怕，不時地在房子裏跑酷。

後來，這些小貓被全部救了下來，至於遺棄牠們的人也在追查。

喵：我們才不怕鬼～（instagram@bcspca）

講真，把貓遺棄在這種地方，真缺德，也不怕阿飄找上門。

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