剛拿出禦寒神器已遭萌貓霸佔　一見鍾情怎樣也趕不動：變貓咪專用

隨著天氣變涼許多飼主開始搬出禦寒神器幫自己保暖，看在毛孩眼裡無疑是相當羨慕。日本一名飼主分享家裡先前買了暖腳器，最近搬出來用的時候卻被貓咪佔地為王，看起來就像是量身訂做的暖爐一般，讓飼主笑說這種情況看來只好再買一台了！



一名貓奴在X（@tatatano129）分享有趣的日常，由於氣溫下降不得不把塵封的暖腳器搬出來用，原本是放在電腦桌下方的空位，如此一來專心工作時就不會覺得冷。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

（tiktok@tatatano129）

不過地板突然冒出新東西引起貓咪的注意，沒想到貓貓試用之後發現驚為天人，竟然決定霸佔暖腳器一步也不肯離開，高度及大小就像是量身打造的貓用暖爐。

萌貓的生活日常：

+ 14

飼主離開座位後發現暖腳器被霸占，也捨不得趕走貓咪，笑說這樣只好再買一個暖腳器應對了。網友們看到貓貓的行為也笑說：

「人類的腳沒地方放了」、

「已經是貓咪專用了，再買一個吧」、

「我家的貓就算暖腳器沒開也喜歡窩在裡面」。



喵：有什麼不滿意嗎？（tiktok@tatatano129）

不過身為一個貓奴，只要看到貓咪開心就是最快樂的事啊！

延伸閱讀：撿到超可愛活潑萌貓 但牠卻不愛吃罐罐 獸醫細看後大呼：不能養（點擊連結看全文）

+ 3

延伸閱讀：

蘭潭滿水位外來強勢魚種「魚虎」繁殖 保育人土憂破壞生態

比起自己更愛狗、手機都狗照？「資深犬奴8大瘋狂日常」快測你中幾個

【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】