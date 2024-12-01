幼犬打針前巨開心，打針後秒變哀怨...對比太明顯了！
撰文：狗與愛的世界
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不久前，網友@zknc_ 家裏迎來了一個新成員——「Mucchan」。
Mucchan還是隻幼犬，為了健康着想，網友特意帶它前往了獸醫院接種疫苗。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！
結果沒想到的是，竟然意外捕捉到了Mucchan打針前vs.打針後的搞笑對比！
還是先來看看Mucchan的開心生活日常：
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只見Mucchan出發打針前，開心地張着嘴巴大笑，一副輕鬆自在的模樣像極了涉世未深的孩子，似乎對於接下來要面對的事情毫不知情。
而在1個小時後，Mucchan則是整隻趴平在了地上，看起來了無生氣，眼神裏寫滿了哀怨，彷彿剛剛經歷了狗生最艱難的時刻。
這對比，也太好笑了吧哈哈哈！
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