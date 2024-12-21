惡霸犬對塑膠門作出最兇猛攻擊　網友：傻乎乎又很可愛的大嘴鱷魚

美國惡霸犬「阿諾」（Arnold）在街頭流浪時，被好心人送去了收容所。



雖然因為不當繁殖，阿諾的健康產生了一些問題，但這卻並不影響牠散發自己的魅力。

收容所的工作人員對牠的第一印象就是：傻呼呼、親切、好奇又大膽。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

阿諾的新欄舍裏有一個塑膠狗門，可以讓牠自由進出室內和室外。但這對阿諾來説可不是什麼方便的設計，一開始的牠非常困惑，即使工作人員用食物引誘並親自示範，阿諾還是非常害怕不敢通過。

美國惡霸犬向塑膠門作出最兇猛攻擊（tiktok@mi_animalrescueleague）

可就在第二天，阿諾卻突然對塑膠門由怕生恨，決定「跟牠拼了」！

點擊圖片看看這隻傻乎乎的狗狗，如何對塑膠門作出攻擊：

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只見阿諾張着大嘴，開始啃咬着塑膠狗門，不打敗對方決不罷休。搞笑的是，牠努力咬門的樣子，看起來就像是一隻大嘴巴鱷魚哈哈哈！

美國惡霸犬樂於其中（tiktok@mi_animalrescueleague）

而就在阿諾的故事發出後，好消息也傳來，有120人趕到了收容所做領養登記。

工作人員也都替阿諾感到開心，表示會替牠儘快找到一個最適合的新家。

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