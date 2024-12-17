狗狗偷偷討吃遭發現　桌底秒滾出「巨型瓦斯桶」　網民：是豬嗎？

當餐廳的店狗聽起來相當幸福，不過有網友拍下一隻店狗偷偷跑到客人的桌底下討吃的，老闆娘發現狗狗不見立刻拿著掃把衝去找狗，汪星人知道馬麻來找自己只好默默地從桌子底下走出來，宛如瓦斯桶般的身材瞬間讓網友跌破眼鏡，笑說「要是狗狗瘦一點我還能替你說句話！」



從影片可以看到，老闆娘當時拿著掃把氣噗噗地衝去找狗，嘴裡還不斷念念有詞。後來發現店狗就躲在客人用餐的桌子底下，立刻拿起掃把想把狗狗趕出來。而汪星人討吃到一半也只好認輸，慢慢地走出小房間，不料超豐滿的身材卻讓網友個個看傻眼。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

你能肯定不是一隻野豬跑出來了？（微博）

許多網友以為狗狗是餓壞了，沒想到一看身材才知道根本不是這麼回事，店狗的身材乍看就像一頭豬一樣，狗狗想必也非常無奈覺得「本汪已經一分鐘沒吃了」。

店狗跑去跟客人討吃，最後被老闆娘趕出來。

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影片曝光後網友笑說

「我以為是野豬進來了」

「老闆娘你家瓦斯罐跑了」

「能吃這麼胖，也是沒冤枉它」

「你說這個叫小狗狗？」

「哪裡來的煤球」

「一開始以為主人太兇了，後來覺得心太軟了」。



這真的是一隻狗嗎？也太胖了！（微博）（微博）

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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】