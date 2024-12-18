為了說服爸媽能在家裏養貓咪　小女孩精心製作報告書：讓我養貓吧

為了擁有一隻貓，一個人可以有多努力？



加拿大多倫多的一個小女孩為了養貓，做了四頁的PPT發給爸爸。老父親看完後，發到了網上，結果一下子火了。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

爸爸收到女兒的「養貓報告書」。（x@chrisdoyle）

在PPT中，女孩詳細列舉了擁有一隻貓的好處。

女孩詳細列舉了擁有一隻貓的好處。（x@chrisdoyle）

1、我所有的追隨者、兄弟姐妹，儘管他們的意見不那麼重要，都想要一隻貓。

2、養寵物可以減輕壓力，讓你更快樂。

3、既然牠是一隻貓，你就不必每天帶牠出去散步了。

4、貓真的太可愛了！！！！

5、你就不用再聽我一直纏着説想要一隻貓了。

6、我將會負責清理貓砂盆和貓咪的東西。



女孩詳細列舉了擁有一隻貓的好處。（x@chrisdoyle）

7、總之，養一隻貓會很有趣很酷，就像我説的，我會照顧牠。

8、我很清楚照顧一隻寵物的責任(我已經研究這個課題超過5年了，我已經做好了充分的準備)，而且我從來不會懈怠！

9、那將是我人生中最幸福的事情啦！



小女孩已安排好貓咪生活的位置。（x@chrisdoyle）

如果我們要養一隻貓，我可以把牠放在樓下我的房間裏。我當然會把牠從我的房間裏放出來，但總的來説，我要負責牠。

五年前，你們答應送給我一隻倉鼠沒有給，現在是時候給我一隻貓咪了！

一份完整的報告（x@chrisdoyle）

小女孩的爸爸把這份PPT發佈之後，得到了眾多網友一邊倒的支持，甚至驚動了微軟大佬，微軟表示：非常棒的演説！她已經説服了我們！

微軟小編也表示：非常棒的演説！她已經説服了我們！（貓來了提供）

得知有這麼多網友支持自己，小女孩超！開！心！

不敢相信有這麼多人站在我這邊！

小女孩在爸爸的Twitter上留言，表示大多數網民都支持她養貓。（x@chrisdoyle）

終於，小女孩得償所願，爸爸帶着她去了流浪動物救濟中心，準備接一隻小貓咪回家，小女孩正式加入鏟屎官一族！

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其實，讓孩子養一隻貓，對孩子的健康成長有很多好處噠！

相信每一個愛貓的孩子，都會成長為一個善良的人呀~

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【本文轉自「貓來了」，微信公眾號：aimenggongchang】