臘腸狗最愛洗澡 以身長優勢取得泡湯秘技：短腿也能泡得這麼享受
撰文：狗與愛的世界
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網友@wabisabi_no_wabi 養了只2歲大的臘腸狗，名叫「Wabi」。
Wabi最喜歡做的事情就是泡澡了。不過，由於牠天生身體長四肢短，導致每次泡湯的時候腳都會懸空，讓身體漂浮在水中。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！
每次洗澡，Wabi都顯得很享受：
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而或許是怕遭遇「滅頂之災」， Wabi常常會用力的伸長身體，撐在浴缸裏，將自己的身長優勢表現的淋漓盡致。
許多人看到後也是紛紛留言：
「像一根棍子。」
「表情超可愛。」
「在訓練腹肌嗎？」
「腿不夠，身體來湊。」
「感覺又享受又痛苦。」
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