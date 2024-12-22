臘腸犬從狂喜到失落萌表情　一個眼神道盡千言萬語：媽媽不愛我了

網友@wanwanmaturi 家養了隻臘腸犬，名叫「Chacha」。



這天，Chacha開心地望着正在準備食物的網友，專注到連舌頭都露了出來，似乎非常迫不及待想品嚐到肉肉的味道。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

然而，等牠發現今天的食物只有狗糧時，表情瞬間從期待轉為錯愕，用大大的眼睛瞪着網友，彷彿在問：

真的沒有肉嗎？

Chacha用充滿期待的眼神盯著媽媽。（x@wanwanmaturi）

而當Chacha認清事實後，也是立刻變臉，齜牙瞪着網友，似乎在無聲表達自己的不滿。

臘腸犬Chacha從期望到失落，表情變化盡現眼前：

網友表示，平時的Chacha就是一隻表情極其豐富的狗狗，甚至學會了擺出鄙視的表情。每當網友不給骨頭零食時，牠就會擺出這個表情。

Chacha：媽媽你真的愛我嗎？（x@wanwanmaturi）

事實上，Chacha生活得很幸福，媽媽愛家中每隻狗狗：

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