研究指狗對人類聲音有敏銳洞察力　能精準「用聲音認人」找出主人

匈牙利羅蘭大學（ELTE）動物行為學系的研究首次證實，狗能根據預錄的人類聲音辨識出熟悉的人，展現出聲音辨識「個體層級」的能力。這項研究發表於期刊《Animal Behaviour》。



過去的研究已證明狗對人類聲音中的特定音頻很敏感，能分辨出說話者的性別，也能辨識熟悉與陌生的聲音。然而，要證實狗能在「同一社交群體」中分辨出不同個體的聲音，例如在熟悉的家庭成員中區分誰的聲音，卻是個極具挑戰的課題。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

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為了探討這個問題，研究團隊邀請 31 隻狗及其家庭中的三位成員參加實驗，這三人對狗而言都同樣熟悉。研究者先錄製了三位家庭成員的聲音，接著讓他們坐在一起，並將揚聲器放在他們身後播放預錄的聲音，要求狗根據聲音找到「說話者」。

在沒有任何手勢或視覺暗示的情況下，狗只能依靠聽到的聲音來選擇對應的人。每隻狗重複進行 18 次測試，研究者透過問卷及聲學分析，檢視聲音中的各項變數如何影響狗的辨識能力。

能辨識熟悉聲音，並將聲音與特定個體配對

匈牙利羅蘭大學動物行為學系的研究人員設計實驗，探討狗是否能根據預錄的聲音辨識主人。結果首次證實，狗具備聲音辨識個體層級的能力。（Kinga Surányi / 羅蘭大學）

結果顯示，狗的表現遠高於隨機猜測的機率，且牠們會更頻繁地選擇、並更久地注視與聲音相符的人。值得注意的是，當狗聽到主要飼主的聲音時，表現最為出色，這可能是因為狗平時與主要飼主的語音互動最多，對其聲音最為熟悉，也更需要對主要飼主的指令做出反應。

「這項研究首次證實，狗不僅能辨識熟悉的聲音，還能將聲音與特定個體配對，」

該研究的博士生蘇拉尼（Kinga Surányi）表示。

「這種能力有助於狗與人類之間的溝通，反映出跨物種間的深度互動。」

此外，研究團隊推測，這種聲音辨識能力或許並非所有哺乳動物都具備，而是某些特定物種在進化過程中，因與人類的關係緊密而逐漸形成的適應能力。

該研究揭示狗對人類聲音的敏銳洞察力：牠們不僅能辨識是否聽過該聲音，還能分辨出聲音的「主人」究竟是誰。這為未來探討動物與人類之間的溝通提供了新的研究方向，也進一步證實狗在人類生活中扮演的特殊角色。

這項研究刊登在最新一期的《動物行為學》。

參考論文：Individual level recognition of familiar human speakers in dogsAnimal Behaviour



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【本文獲「明日科學」授權轉載。】