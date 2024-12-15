狗狗咳嗽恐為心臟病症狀　關注毛孩呼吸次數與心跳　有異常要求醫

目前在我們常用的心臟病藥裡面，它是有在適口性上面，針對狗狗去做設計，它有添加這個檸檬酸的成分，對，它就是可以避免就是這個食物，胃裡面的胃酸，跟這個藥物做一些影響，可以在狗狗二尖瓣疾病，還沒有進入心衰竭前，但是心臟已經擴大到一個程度的時候，就可以開始使用。