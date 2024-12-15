狗狗咳嗽恐為心臟病症狀 關注毛孩呼吸次數與心跳 有異常要求醫
撰文：TVBS新聞網
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心臟病，常被稱為是毛小孩沉默殺手，根據統計，心臟病位居狗狗十大死因前三名。醫師表示，心臟病一開始的症狀可能是咳嗽，飼主平日可以測毛孩的呼吸次數，如果心跳太快，建議直接就診尋求專業。
毛小孩的健康快樂，是飼主最關心的事。毛孩如果咳嗽可能會覺得是感冒，醫師表示，這時候可特別觀察，不放心的話建議直接尋求專業。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！
毛孩咳嗽恐為心臟病症狀
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獸醫師盧大立：
往往就是咳嗽，也是很多狗狗第一次發現心臟病的症狀，狗狗正常1分鐘，大概休息的時候是30下的呼吸次數，那如果這個呼吸次數持續地都超過30，可能都是40至50下，那我們就會建議要趕快帶來醫院做檢查，在近幾年的統計裡面，它都是狗狗的十大死因的前幾名。
被稱為是沉默殺手的心臟病，令飼主聞之色變，醫師建議，若確診為心臟病相關症狀，得即早採取行動。
獸醫師盧大立：
目前在我們常用的心臟病藥裡面，它是有在適口性上面，針對狗狗去做設計，它有添加這個檸檬酸的成分，對，它就是可以避免就是這個食物，胃裡面的胃酸，跟這個藥物做一些影響，可以在狗狗二尖瓣疾病，還沒有進入心衰竭前，但是心臟已經擴大到一個程度的時候，就可以開始使用。
不強迫餵藥，降低狗狗緊張感，同時也減少了飼主的心理負擔。
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