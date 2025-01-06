黑拉拉洗完澡後毛髮如絲絨般光澤　網民最想知：怎麼洗，餵什麼？

網友@Billie_blklab 家養了只3歲的黑色拉布拉多，名叫「比利」。



這天，剛洗完澡的比利正躺在沙發上休息，神情看起來相當的疲憊。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

而引人注意的是，牠剛洗完澡的毛髮卻變得非常柔順，在日光燈的照射下甚至還會反光，讓網友都忍不住多摸了幾下。

黑色拉布拉多犬洗完澡後，毛髮意外變得超亮還會反光。（x@Billie_blklab）

然而，比利似乎並不關心自己洗澡後的變化，早就累壞的牠一心只想趕快睡覺休息哈哈哈！

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網友也表示，比利之所以如此疲憊，是因為體型太大隻，吹毛時總是非常緊張的緣故。

汪：我只是想睡一睡~（x@Billie_blklab）

不得不説，這絲絨般的光澤，也太好看了吧！

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