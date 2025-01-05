主人要求讓8周大牧羊犬安樂死 獸醫1個決定逆轉狗生 結局超暖心
撰文：狗與愛的世界
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不久前，美國亞利桑那州一獸醫看診時，接待了一隻出生8周大的小狗。
主人表示，小狗名叫「歐利」，是一隻邊境牧羊犬，牠在玩耍時意外被馬踩斷了腿，要求把牠安樂死...►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！
小牧羊犬因腿斷了，主人竟要求把牠安樂死：
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獸醫無法接受主人的決定，立馬向當地的動物救援組織求救。動物救援組織介入案件後發現，歐利由於腿部骨折，需要緊急截肢，但除此之外，身體狀況都十分健康。
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就這樣，在許多人的幫助下，歐利逃過了安樂死，已經進行完手術的牠雖然模樣看起來有一些虛弱，但卻十分健康。
動物救援組織也表示，等歐利康復後，會幫牠尋找到一個新家，絕對不會讓歐利回到原本的主人身邊。
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