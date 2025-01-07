與愛貓從相遇到永別　男子決定要這樣拍照　留下最珍貴的回憶

養貓其實就是在自己的心裏種下了一顆名為悲傷的種子，一點點的看着牠生根發芽。



網友@羅曼（Roman Smith）從小就很想養貓，在他9歲那年，爸媽終於同意讓他擁有一隻屬於自己的小貓。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

（Roman Smith）

他給貓貓取名為「甘尼」（Gandalf），彼此成為了最好的朋友。

第一張與貓咪在一起的合照。（Roman Smith）

在甘尼來到家裏不久，為了歡迎這個新成員的到來，媽媽特地找出了相機給羅曼和甘尼合照，當時他們都是小朋友，非常可愛。

感到貓咪快要離開，男子決定用這方法留下珍貴回憶：

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時間一點點過去了，羅曼和甘尼的感情越加深厚，儘管家裏又養了很多寵物，但沒有貓狗能取代甘尼在羅曼心中的地位，他們總是形影不離的。

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後來，羅曼長大了，甘尼也漸漸老去，牠依然習慣陪伴在羅曼身邊。

一隻貓老了之後是很明顯的，甘尼不愛跑也不愛跳了，牠更多時間是在睡覺，精神也越來越差。

在甘尼20多歲的時候，羅曼意識到或許不久後就要跟牠道別了……於是，他找了一件跟他們第一次合照時所穿的橘色衣服相似的T恤，跟甘尼拍了最後一張合照。

他像小時候那樣微笑，但眼裏全是悲傷，而小貓再也抬不起頭跟鏡頭問好了。

留下最珍貴的回憶（Roman Smith）

現在甘尼已經離開去了喵星，羅曼還是會想起牠，他說：

甘尼離開，讓我的心裏留下了一個巨大空的洞，但我知道，隨着時間的推移痛苦會變成愛，雖然甘尼不在了，但我們的回憶在，總有一天想起和牠經歷的一切，不是流淚，而是笑出來。

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