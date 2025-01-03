一群浪貓開心玩著破爛玩具　小心翼翼玩耍模樣竟惹哭網民：心疼

一名網友在路邊聽到喀拉喀啦的怪聲，循著聲音來源竟看到一群浪貓圍著家貓不要的破爛益智玩具玩耍，還很愛惜的玩，彷彿很怕失去玩具一般，小心翼翼玩耍的模樣讓不少網友相當心疼。



大陸重慶一名網友在路邊聽到喀拉喀拉的聲音，好奇之下便循著聲音找到來源，才發現是一群野貓圍在一個被人家丟棄顯得有點破爛的益智玩具前面玩得很開心。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

一名網友在路邊聽到喀拉喀啦的怪聲，循著聲音來源竟看到一群浪貓圍著家貓不要的破爛益智玩具玩耍，還很愛惜的玩，彷彿很怕失去玩具一般，小心翼翼玩耍的模樣讓不少網友相當心疼。（微博）

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這些浪貓不如家貓有數不清的玩具可以玩，就算是人家不要的玩具也視若珍寶，這讓拍攝影片的路人感到相當難過。

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影片在網路上吸引超過萬人觀看，網友留言表示：

「貓咪玩很開心是一件好事，可是我卻難過到想哭」、

「為什麼看到貓咪玩很開心我卻覺得心酸」、

「那些浪貓小心翼翼的玩著破玩具，讓人心疼」、

「在想這個玩具是不是附近有愛貓人士把自己家裡貓咪不要的玩具捐出來放路邊的，想說可以給浪貓玩耍廢物利用~」



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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】