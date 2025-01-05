每天早上都被貓咪們另類鬥毆聲吵醒　貓奴超無奈：只是想睡個懶覺

相信諸位鏟屎官都有被小貓叫醒的經歷，尤其是當大家想要睡懶覺的時候，小貓那是第一個不同意！



網友@xAzwizeAQXhHvPi 家裏養了3只小貓「志摩」、「小雅」和「呼呼」。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

一早起牀，便看到貓咪格鬥的一幕，是幸福嗎？喵：吃我一招貓貓拳！（X@xAzwizeAQXhHvPi）

不是在打架，就是在蘊釀打架的路上：

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這三隻貓裏，小雅和呼呼經常打鬧卻打不過人家，經常打輸但不服。

這天一大早兩隻貓又打了起來，還將戰場故意選在了網友的臉邊上，那就一個拳拳生風，讓網友愣是讓空氣給扇醒了。

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她特別無奈地睜開眼，兩隻貓卻完全沒有要停下的意思，持續打鬥。

最後，只能從牀上爬起來勸架。

事後網友表示幾乎每天早上，都會被小貓打架吵醒，懷疑它們是故意的。

睡醒時如果看到這一幕，也很令人吃驚。（X@xAzwizeAQXhHvPi）

不用懷疑，就是故意的~

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【本文獲「貓與愛的世界」授權轉載，微信公眾號：catwithlove】