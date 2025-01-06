室友意外收養「同款」貓咪 相似度百分百引網民熱議：貓界影分身
撰文：聯合新聞網
出版：更新：
一名女子和室友一起承租公寓式房屋居住，但她的室友並不喜歡貓咪。日前不愛貓的室友竟然說她自己收編一隻貓回來，原PO好奇去看撿回來的貓長啥樣子，結果不看還好一看嚇一跳，因為室友撿回的貓跟自己家貓咪長一模一樣。
抖音一名女網友「木木阿」和室友一起承租公寓式房屋居住，但她的室友並不喜歡貓咪。日前不愛貓的室友竟然說她自己收編一隻貓回來，竟然還說「我以為你家貓咪走失了」。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！
貓界影分身來了：
+5
原PO好奇去看撿回來的貓長啥樣子，結果不看還好一看嚇一跳，因為室友撿回的貓跟自己家貓咪長一模一樣，讓她不禁直呼「這該不會是我家貓咪當年流落在外的私生子吧」。
延伸閱讀：沼澤中救起又髒又臭小貓咪 悉心照顧下發覺極有仙氣：貓大十八變（點擊連結看全文）
+5
網友留言表示：
「要不要帶去驗個DNA，感覺可能是失散多年的親姐妹」、
「搞不好這貓還真是你家貓咪在外面的私生子」、
「你說你室友不喜歡貓咪，但我怎覺得牠最愛的是你家貓咪，不然哪可能撿一隻一模一樣的回來」、
「不能說很像，簡直是一模一樣」。
延伸閱讀：路邊蹲著長相奇異大耳貓 被愛包圍秒變黏人天使：獨一無二又可愛（點擊連結看全文）
+11
一群浪貓開心玩著破爛玩具 小心翼翼玩耍模樣竟惹哭網民：心疼想知黑白貓睡覺時為何不斷在踢腿 資深貓奴神回應：沒必要去探究小貓以超兇哈氣與家中原住民大貓見面 網民一看都笑了：萌度爆表貓咪發現電熱毯冰冷 秒用銳利眼神死瞪鏟屎官 真相讓人哭笑不得愛搗亂小貓從不走正門 喜歡破紙拉門而入 造就貓奴練成這好手藝20歲盲眼老貓受困冰湖命懸一線 熱心工人駕破冰划艇營救終現奇蹟
延伸閱讀：
貓砂盆買有蓋還是無蓋？「優缺點介紹一次看」小宅家庭這款更合適
【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】