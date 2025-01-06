室友意外收養「同款」貓咪　相似度百分百引網民熱議：貓界影分身

一名女子和室友一起承租公寓式房屋居住，但她的室友並不喜歡貓咪。日前不愛貓的室友竟然說她自己收編一隻貓回來，原PO好奇去看撿回來的貓長啥樣子，結果不看還好一看嚇一跳，因為室友撿回的貓跟自己家貓咪長一模一樣。



抖音一名女網友「木木阿」和室友一起承租公寓式房屋居住，但她的室友並不喜歡貓咪。日前不愛貓的室友竟然說她自己收編一隻貓回來，竟然還說「我以為你家貓咪走失了」。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

不能說很像，簡直是一模一樣（youtube@濰視頻）

貓界影分身來了：

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原PO好奇去看撿回來的貓長啥樣子，結果不看還好一看嚇一跳，因為室友撿回的貓跟自己家貓咪長一模一樣，讓她不禁直呼「這該不會是我家貓咪當年流落在外的私生子吧」。

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網友留言表示：

「要不要帶去驗個DNA，感覺可能是失散多年的親姐妹」、

「搞不好這貓還真是你家貓咪在外面的私生子」、

「你說你室友不喜歡貓咪，但我怎覺得牠最愛的是你家貓咪，不然哪可能撿一隻一模一樣的回來」、

「不能說很像，簡直是一模一樣」。



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