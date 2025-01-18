大掃除要為狗狗東西斷捨離　這4種物品照著扔就對：鏟屎官動起來

年終大掃除，別忘了狗狗用品也該來個大整理！



日本寵物網站《わんちゃんホンポ》分享4個實用建議，教你判斷哪些物品早就該丟了。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

+ 13

1. 不合身的衣物

不合身的衣物（unsplash@charlesdeluvio）

幼犬時期的衣服還留著佔空間？尺寸太小、設計不佳或沒有禦寒效果的衣服堆積如山，更應該果斷處理跟它們說再見。把收納空間騰出來，不是就能買更多可愛的衣服了嗎？如果實在難以割捨，可以先將衣物用紙箱收納，接著給自己設定一個期限，假設半年到一年都沒有再打開過，就整箱捐給狗狗福利機構，讓這些衣物發揮更好的價值。

2. 被冷落的玩具

被冷落的玩具（unsplash@aaron-andary）

每隻狗狗都有自己最愛的玩具，但總有一些玩具漸漸失寵被遺忘在角落。想知道那些玩具該丟？不妨做個測試，仔細觀察狗狗是否還會主動尋找某個玩具，如果連續幾天都沒有反應，這個玩具就該光榮退役。如果是品質還不錯的玩具，可以清洗乾淨後送給其他有需要的狗狗，讓它找到新主人。

延伸閱讀：天氣漸涼要加糧給狗狗？專家指關注食量、食物與保暖：這樣餵不行（點擊連結看全文）

+ 16

3. 長期閒置的寵物用品

長期閒置的寵物用品（unsplash@kevin-grieve）

仔細看看家中角落或櫃子裡：幼犬時期的寵物籠、很少用的餐具和寵物推車，是不是都已經長灰塵了？建議將超過兩年沒使用的物品先集中起來，給自己三到六個月的緩衝期，如果這段時間仍然沒有使用過，就表示這些物品對你已經沒有利用價值，建議盡早送人或丟掉。

4. 過期品

過期品（unsplash@luzstudio）

為了省錢過度囤積飼料可能造成浪費。越是標榜天然、無添加的飼料和零食，保存期限往往較短。建議每半年就要定期檢查食物和藥品的效期，過期就別再食用及使用。

整理物品時，難免會勾起許多與狗狗的溫馨回憶：

「這個是牠小時候最愛的玩具」、

「這件衣服是去露營穿的」。



感到不捨很正常，但清出空間才能迎接更多美好的新回憶。只要踏出第一步，就會發現斷捨離一點也不難。

延伸閱讀：曾最反對養狗 女兒在整理爸爸遺物時翻出令人心酸「手寫承諾書」（點擊連結看全文）

+ 4

延伸閱讀：

【動物冷知識】咕嚕咕嚕！這類海洋生物會製造泡泡 靠它成為「海賊王」

異寵飼主反對擴大禁輸入飼養 動團：已涉及公共議題

【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】