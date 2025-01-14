夢裏好色狗帶女友回家更有親密舉動　醒來時還被牠盯著：你懂的

毛孩也想要有個伴？一名飼主發文分享令他毛骨悚然的經驗，有天睡覺時竟然碰到愛犬「託夢」，夢中的牠就好像是在跟自己討一個女朋友。更意外的是醒來之後，狗狗煞有其事般的用奇怪眼神看著自己，種種巧合讓他相當訝異。



飼主在小紅書「平頭哥八萬是拉布拉多」發文，某天他在沙發上不小心睡著。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

一名飼主分享似乎遇到愛犬託夢，夢中的牠在向自己討一個女朋友。（小紅書＠平頭哥八萬是拉布拉多）

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做了個夢卻夢見了愛犬，奇怪的是牠變成了人的模樣，走著走著竟然還帶了另一隻母狗回家。而飼主就在夢中看著愛犬八萬到客廳拿餅乾想給女朋友吃，夢裡甚至還有更不堪的畫面讓飼主羞於啟齒。

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不過託夢疑雲並沒有就此結束，就當主人醒來之後，看到愛犬就在自己身邊，同時用著一種看穿的眼神盯著看，彷彿在說「剛剛夢裡提到的事，你自己好好想清楚」，一連串的巧合讓他直呼

「我現在有點毛骨悚然啊！」

有其他飼主分享類似經驗，認為這很可能就是狗狗在託夢說想要一個女朋友。並舉自己家中的狗為例，剛來到家裡三天就入夢說沒吃飽，後來做功課發現真的少餵了食物的量。也有網友笑說應該要幫狗狗去除世俗的慾望才一勞永逸。

汪：你們想對我做什麼？（小紅書＠平頭哥八萬是拉布拉多）

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