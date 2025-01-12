街頭自帶眼線白狗與黑狗汪汪叫賣萌　想帶回家時被告知：這不是狗

一名網友在路邊發現一隻漂亮的白狗，牠天生自帶眼線，逢人就汪汪叫，就像是希望有人快收編牠。結果有人動了惻隱之心想收編，卻被告知不能養，因為這隻動物根本不是狗，而是跟狗住一起太久了被同化的狐狸。



大陸陝西有民眾目擊到街邊一隻自帶黑眼線的漂亮白狗跟著牠的黑狗同伴一起發出狗叫聲。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

一隻漂亮的白狗，牠天生自帶眼線，逢人就汪汪叫。（微博）

網美白狗竟然不是狗？

+ 6

眼看這隻白狗十分漂亮，卻不知道是什麼品種，路人見狀就想收編這隻狗，但卻被告知說這並不是狗不能養，原來是一隻長期跟狗生活慣了的白狐狸，牠已經不會發出狐狸的叫聲，叫聲聽起來就像是狗在叫。

延伸閱讀：路邊遇上可愛流浪白色小狗 帶到獸醫診所才被告知：這不能養啊！（點擊連結看全文）

+ 2

爆笑影片在網路上吸引超過萬人觀看，網友留言表示

「我就想說這隻狗怎麼狐裏狐氣的，原來還真的是狐狸」、

「這隻狐狸看起來也太像狗了，完全沒有狐狸的味道」、

「我覺得牠跟狗唯一的差別就是牠有黑眼線」、

「黑狗看起來就像是白狐的媽媽一樣」。



延伸閱讀：遠遠看到大叔用牽繩綁著狗嘴 正要上前勸誡 走近才知是一場誤會（點擊連結看全文）

+ 8

延伸閱讀：

24歲雙角犀鳥「白目」病逝 北市動物園剩一隻「紅目」

天氣冷遇到「躲貓貓」 嘉市消防局提醒發動車輛前要檢查

【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】