14歲老狗叫不醒　家人以為牠睡夢中去了彩虹橋　結局逆轉虛驚一場

狗狗也是一家人！一隻14歲的老狗狗因為睡得太沉，家人連續叫了好幾聲始終都沒有反應，讓飼主淚崩認為狗狗時候已經到了。沒想到這時汪星人才突然醒過來，瞬間讓一家人破涕為笑，雲霄飛車般的心境變化卻看哭不少網友。



畫面中的「兜兜」已經高齡14歲了，某天一如往常的睡在習慣的家具下方，這時奶奶四處在尋找兜兜的下落，彎下腰喊了好幾次名字，眼前的兜兜卻一點反應都沒有，睡得非常平靜，一瞬間讓奶奶崩潰直喊「兜兜死了」，讓家裡的人都放下手邊的事跑了過來。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

一隻14歲的老狗狗因為睡得太沉，家人連續叫了好幾聲始終都沒有反應，讓飼主淚崩認為狗狗已經走了。（微博）

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女飼主一邊落淚同樣低下頭望向兜兜的臉，一把抱起來發現身體相當溫暖，兜兜這時才突然像是驚醒一樣，原來只是剛剛睡得太熟，瞬間讓一家人的心情從谷底爬了回來，一家人又哭又笑幸好全是虛驚一場。

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許多網友在影片下方留言，

「一看就是有愛的一家人」

「雖是寵物也是家人」

「只有養狗狗的人才能有所體會」

「十四年的感情啊」「不敢養就是這個原因」。



也有其他飼主表示這種焦慮養過的才會懂，「從領回家一直持續到他真的離世那天」，希望自己永遠都不必面對這一刻。

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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】