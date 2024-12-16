柴犬以為主人拿著的藥丸是零食 發現真相後秒怒 1反應逗笑網民
撰文：狗與愛的世界
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網友@shiba0205 家養了一隻柴犬，名叫「Goma」，特別排斥吃藥。
這天，網友左手握着用來驅除跳蚤和蜱蟲的藥出現。
這動作瞬間就勾起了Goma的好奇心，它似乎以為握着的是什麼好吃的零食，立馬走上前去，蹬了蹬網友的手，想看看裏面究竟是什麼。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！
而當網友打開握着的拳頭後，Goma立刻意識到了不對勁。原來，網友手裏握着的根本不是零食，而是藥丸！
柴犬發現是藥丸不是零食時的反應：
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得知真相的Goma瞬間氣到後退，瘋狂對着藥丸出氣，還不忘踩幾下網友的手，憤怒之情溢於言表。
柴犬Goma的生活日常，最愛按摩了~
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真的又可愛又好笑哈哈哈！
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